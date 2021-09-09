Чем заняться ребёнку в свободное время. Обзор детских кружков и секций в Слуцке

Слуцкие учреждения дополнительного образования, культуры и спорта приглашают детей в свои кружки и секции. По просьбам читателей «Кур'ер» посмотрел, куда можно ребёнку в Слуцке пойти во внеурочное время. Обращаем ваше внимание, что в некоторые кружки набор может быть закрыт на момент публикации.

Творчество

Центр детского творчества

Адрес: Слуцк, улица Ленина, 140.

Телефоны: 4 16 43, 4 16 44.

Кружки и секции:

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народная студия изобразительного искусства «Вытокі», остались места для детей на 1 смену и старшеклассников для подготовки к поступлению, педагог Наталья Евгеньевна Шуманская;

и для подготовки к поступлению, педагог Наталья Евгеньевна Шуманская; соломка (1 смена, с 10.00 до 12.00), тел: +375 29 828 38 78;

пение (с 6 до 13 лет — бесплатно), педагог Ольга Николаевна Дубовик, тел. +375 25 765 80 98;

театральная мастерская «Стендап» ( с 7 до 14 лет ), вокальная группа «Энерджи» ( с 7 до 17 лет ), сольное пение «Смайлики» ( с 6 до 17 лет ), педагог Анастасия Сергеевна, тел: +375 29 561 25 89;

), вокальная группа «Энерджи» ( ), сольное пение «Смайлики» ( ), педагог Анастасия Сергеевна, тел: +375 29 561 25 89; «Театр миниатюр», педагог Мельчакова Валентина Николаевна, тел. +375 33 636 69 89;

«Волшебная кисточка» (ИЗО), педагог Семашко Дарья Сергеевна, тел. +375 29 830 85 52;

«Юный Пикассо» (ИЗО), педагог Чижик Елена Анатольевна, тел. +375 29 551 18 23;

музыкальный театр «Непоседы» ( с 6 до 17 лет ), телефоны +375 29 561 25 89, +375 25 914 43 12;

), телефоны +375 29 561 25 89, +375 25 914 43 12; образцовая театральная студия «Синтез» ( с 6 до 17 лет );

); объединение по интересам «Чудесный войлок» (валяние шерсти), педагог Дробуш Анна Сергеевна, телефон: + 375 33 359 27 33;

«Фортепиано», педагог Ероховец Ольга Викторовна, тел.: +375 29 33 208 92;

«Цимбалы», тел.: +375 29 504 70 68,

«Берегиня» (бисероплетение, гобелен, броши), педагог Пихтерова Оксана Александровна, тел.: +375 29 351 52 99 (в СШ № 11, кабинет № 315, вторник и среда 9.00−10.40);

лепка из полимерной глины, авторская кукла из полимерной глины, изобразительное искусство, педагог Лилия Валерьевна, тел.: +375 25 53 95 058 ( 6−17 лет бесплатно, 4−6 лет — платно );

); объединение по интересам «Mix-art», тел.: +375 29 166 63 39;

образцовый театр кукол «Улыбка» приглашает учащихся 4−5 классов в младшую группу театра, педагог Синица Алла Борисовна, тел.: +375 29 559 45 20;

в младшую группу театра, педагог Синица Алла Борисовна, тел.: +375 29 559 45 20; «Гитара» ( с 10 лет ), педагог Шалак Анастасия Олеговна, тел.: +375 29 661 92 38;

), педагог Шалак Анастасия Олеговна, тел.: +375 29 661 92 38; «Арт-соло» (вокал, 6 до 16 лет ), педагог Баскакова Марина Семёновна, тел.: +375 25 914 43 12; +375 29 104 88 91;

), педагог Баскакова Марина Семёновна, тел.: +375 25 914 43 12; +375 29 104 88 91; хореографические коллективы — с 6 лет ;

; дети с 5 до 6 лет на платной основе: ИЗО, хореография, вокал.

Полный список объединений и возраст детей, которые в них занимаются, можно посмотреть на сайте учреждения.

Для занятий хореографией требуется справка о состоянии здоровья.

Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодёжи

Адрес: Слуцк, улица Ленина, 205.

Телефоны: 4 66 25 (директор Наталья Юрьевна Зенчик), 4 33 29.

Объединения по интересам:

Слуцкий городской Дом культуры

Адрес: ул. Ленина, 144.

Телефоны: 5 74 82 (вахта), 5 75 19 (директор Людмила Ивановна Мазникова), 2 56 36 (заместитель директора Наталия Михайловна Мартынович).

Детские коллективы:

Слуцкий городской Дворец молодёжи

Адрес: Слуцк, улица Головащенко, 6.

Телефон: 4 51 99 (директор Ольга Владимировна Шуманина), 4 57 58 (зам. директора Елена Михайловна Амбражевич).

Кружки:

танцевальные коллективы «Кнопочки» ( 3,5−5 лет ), «Сахаринки» ( с 5 лет ), «Задоринки» (с 7 лет ), хореографический ансамбль «Весёлые ребята», образцовый ансамбль танца «Конфетти» ( с 10 и с 13 лет ), руководитель Зданевич Галина Валерьевна;

), «Сахаринки» ( ), «Задоринки» (с ), хореографический ансамбль «Весёлые ребята», образцовый ансамбль танца «Конфетти» ( ), руководитель Зданевич Галина Валерьевна; детские вокальные кружки «Лike-Kids» ( с 5 лет ), «Мелоди-Kids» ( с 7 лет ), кружок театральной миниатюры «Забава», руководитель Наталья Дунько;

), «Мелоди-Kids» ( ), кружок театральной миниатюры «Забава», руководитель Наталья Дунько; кружок художественного слова «Крынічанька» ( с 6 лет ), детский театральный коллектив «Ай-да-Детки» ( с 7 лет ), руководитель Елена Амбражевич;

), детский театральный коллектив «Ай-да-Детки» ( ), руководитель Елена Амбражевич; вокальный ансамбль «Лагода-фолк», руководитель Анна Сапоцкая;

вокальная группа «Нестандарт», руководитель Елена Шандобыло.

Слуцкий городской молодёжный центр

Адрес: Слуцк, улица Ленина, 158.

Телефон: 2 28 17 (директор Лариса Ивановна Таганович), 2 42 97 (зам. директора Наталья Михайловна Борцевич).

Коллективы:

набор в детский танцевальный коллектив ( 5−6 лет ), тел: +375 29 641 81 82;

), тел: +375 29 641 81 82; набор в народный театр танца «DEMI-GRAND» ( от 16 лет ), тел: +375 29 641 81 82;

), тел: +375 29 641 81 82; образцовая эстрадная студия «Звездопад», руководитель Кудёлка Елена Геннадьевна, вокальная группа «Карусель», детская вокальная группа «Малекулы», детская вокальная группа «Улыбка», образцовая эстрадная студия «Звездопад», детская вокальная группа «Капельки», детская вокальная группа «Ладушки», детский танцевальный коллектив «Потешки», народный театр танца «Деми-Гран».

Требуется справка о состоянии здоровья для занятий хореографией.

Спорт

Слуцкая детско-юношеская школа олимпийского резерва

Адрес: ул. Виленская, 4А.

Телефоны: (8 1 795) 5 98 17, 6 37 90, 5 99 23.

Набор на занятия

В команду по гандболу проводится набор девочек 2011−2013 годов рождения. Тренер — Мазай Екатерина Олеговна. Телефон +375 25 902 72 14.

годов рождения. Тренер — Мазай Екатерина Олеговна. Телефон +375 25 902 72 14. В команду по гандболу проводится набор мальчиков 2012−2013 годов рождения. Тренер — Баханович Елизавета Валерьевна. Телефон +375 29 734 66 83.

годов рождения. Тренер — Баханович Елизавета Валерьевна. Телефон +375 29 734 66 83. Проводится набор девочек 4−5 лет на занятия по художественной гимнастике. Тренер — Яшар Ольга Анатольевна +375 29 974 13 33.

ФСК Слуцкого района (стадион «Городской»)

Адрес: Слуцк, улица Виленская, 14.

Телефон: 4 30 94.

Осуществляет набор мальчиков и девочек в группы по:

настольному теннису ( 5−11 классы );

); футболу ( 5−9 классы );

); баскетболу ( 6−9 классы );

); волейболу ( 8−9 классы );

); группе здоровья ( 1−11 классы );

); силовым видам спорта ( 9−11 классы );

); шахматам ( 1−11 классы );

); подвижным играм (1−4 классы).

Туризм, краеведение и экология

Слуцкий эколого-биологический центр учащихся

Адрес: Слуцк, улица Максима Богдановича, 134-а.

Телефон: 6 69 16.

Объединения по интересам:

«Экофантазёры»; «Светлячок» (с 6 до 8 лет); «Зелёная страна»; «Наблюдаем за реками»; «Эко-художник» (10−15 лет), педагог Красуцкая Дарья Алексеевна; «Крылатый дозор»; «Зоомир»; «Дикая природа Беларуси»; «Здравушка» — ЗОЖ и подвижные игры; «Растишки» (для 1 класса); «Сувенир»; «Природа и фантазия» (6−10 лет); «Родная природа» (7−11 лет); «Занимательная биология»; «В мире животных»; «Эврика» (10 -16 лет); «Экологический экспресс»; «Город фантазии» (10−13 лет).

В центре ребят учат наблюдать за природой, птицами и реками, вести здоровый и экологичный образ жизни, делать поделки из природных и бросовых материалов, рисовать на экологическую тему, ухаживать за обитателями живого уголка и растениями.

Слуцкий центр туризма

Адрес: Слуцк, улица Ленина, 293.

Телефоны: 6 21 94, 2 77 20.

Объединения по интересам: