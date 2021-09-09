В Слуцке из окна выпал 6-летний ребёнок, её брат прыгнул следом за ней

По информации жителей 11-го городка, это случилось в их микрорайоне. Ребёнок выпал со второго этажа.
Как рассказали соседи, когда девочка выпала, её старший брат прыгнул следом за ней, чтобы как можно быстрее оказать помощь. Девочка получила травмы — её увезла «скорая». Насколько тяжёлые — не известно.
«Внизу были бельевые верёвки, они смягчили падение», — пояснила одна из собеседниц. Бельевые верёвки натянуты перед окном на первом этаже.
Также не известно, пострадал ли брат девочки. Одна из женщин утверждает, что мальчик прыгал за девочкой головой вперёд. А когда приземлился, поднял сестру.
На данный момент на месте происшествия работают милиция и Следственный комитет.
На момент публикации официальных комментариев о происшествии нет.