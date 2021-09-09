Пока в городском парке немного жёлтых красок. Осень только пробует наносить их отдельными мазками… Первыми из деревьев сменяют летние наряды вязы и липы. Лёгкая позолота видна на берёзах и дубах. Цветёт во второй раз шиповник, а это примета долгой и тёплой осени.

Почему так называется эта пора? Есть много интерпретаций этого выражения.

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По одной из них, эти дни в сентябре такие же тёплые, как добрая женщина, которая может пожалеть и отогреть.

По другой — название связано с возрастом женщины перед наступлением старости, когда она ещё полна сил и желаний.

Кто-то ассоциирует выражение с тем, что каждая женщина обладает светлой силой и может влиять на погоду, отгоняя ненастья и призывая тёплые дни.

Более прагматичные считают, что наступает период окончания сельскохозяйственных работ, и женщины начинают заниматься заготовками на зиму.

А люди с чувством юмора придумали свою версию — бабушки в это время выходили греться на солнышко перед длительными холодами.

В каждом из этих толкований есть доля истины. Ведь название этой тёплой и солнечной поры перед холодами по-разному называется у народов мира. В Америке — индейское лето, в Германии — бабушкино (Altweibesommer), у болгар — цыганское, у французов — лето Святого Мартина. Турки называют эту пору летом бастурмы, в это время заготавливают вяленое мясо.

Смотрите, как выглядит бабье лето в Слуцке.