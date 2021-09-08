В деревне Замостье под Слуцком открылся новый магазин «КХП-трейд». Магазин «Виктория» остался на прежнем месте

В среду, 8 сентября, в деревне Замостье открылся магазин «КХП-трейд». Он занял часть административного здания СХФ «Агро-Замостье». По отзывам местных жителей, новый магазин им понравился.

Ранее «КХП-трейд» планировало открыть новый магазин в Замостье в здании частного магазина «Виктория», но учло пожелания жителей, и частник остался на своём месте.

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Посетители, побывавшие на открытии магазина «КХП-трейд», сказали корреспонденту «Кур'ера», что ассортимент им понравился. А цены, по их словам, даже ниже, чем в торговой точке «КХП-трейд» в Покрашево. Первым покупателям подарили по 1 кг муки.

Также жители деревни отметили, что у нового магазина удобное расположение: в центре деревни, рядом со школой, детским садом и амбулаторией.

Фото с открытия