«Хочу жить как султан!» 36-летний житель Слуцка не хочет жениться, а мать страдает, что у него нет семьи

Мать 36-летнего жителя Слуцка просит его жениться, а сын отказывается, говорит: «Хочу жить как султан!» И часто меняет женщин. Мать страдает, что у сына нет семьи и он останется одиноким на всю жизнь. Почему мужчина не вступает в брак и стоит ли матери уговаривать его, разбирается психолог Марина Чижик.

Первая любовь привела к разрыву, а дальше ничего не складывается

«Сыну уже 36 лет. У него есть жильё и работа, правда, зарабатывает немного, — рассказывает его мать Светлана. — Первый раз Артём влюбился в 19 лет, ей было 18. Дружили четыре года, но потом расстались, потому что начались ссоры из-за того, что девушка хотела везде быть вдвоём, а сын хотел иногда один проводить время с друзьями. Ругались, мирились. Но потом расстались. Причём продолжать встречи не захотел Артём. Девушка ещё несколько раз заходила ко мне, просила их помирить, но я не смогла, потому что он категорически не хотел. Хотя и не объяснял причин.

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После этого два года был один. С новой девушкой тоже не сложилось: она требовала дорогие подарки, чтобы нашёл высокооплачиваемую работу и уделял ей больше внимания. Он не мог удовлетворить такие требования. Снова расставание. Потом встречался с женщиной с ребёнком и предлагал ей жениться, но тут не захотела она. Уж не знаю почему, он не объяснял.

Последующие знакомства тоже ни к чему не приводили. Были такие девушки, что общались с ним до первой зарплаты. Он не жадный, водил в кафе, покупал подарки. Как только деньги заканчивались, девушки уходили. Был роман на работе с начальницей, но там перспектив не было.

Видя это, я много раз с ним говорила о том, что важно в семейной жизни, как выбрать девушку добрую, понимающую. Я считала, что семью надо строить вдвоём, делить пополам радости и проблемы решать тоже вместе. «Таких нет», — говорил он. Пыталась его знакомить, но ничего не получалось.

Последние несколько лет девушки меняются. Точного числа я не знаю, а сын и не рассказывает. Когда говорю, что пора уже заводить семью, детей, он бравирует: «Хочу быть как султан! Пусть их будет много». Я страдаю и не знаю, что делать".

Его поведение — защитная реакция или нежелание искать компромисс

«Прежде чем молодой человек выработал такой взгляд на брак, у него был большой опыт неудачных взаимоотношений с девушками. Возможно, что за его бравадой скрывается глубокая психологическая проблема, — говорит психолог Марина Чижик. — Негативный опыт с неизбежностью привёл его к мысли о том, что брак не станет гарантией от расставания. Его поведение — это защитная реакция от возможных переживаний или неготовность идти на компромисс, договариваться, уступать или принимать общие решения.

Артём делает вывод, что все девушки меркантильны. Возможно, что он выбрал аналогичную позицию манипулирования: они используют меня, а я — их. Вероятно и то, что сильные чувства, как это было в первый раз, с течением времени он перестал испытывать.

Одна из главных причин того, что пары сейчас легко распадаются, — создание идеальных образов партнёра. Большинство ищет абстрактного человека с набором качеств и черт характера, которые в реальности не существуют и не могут быть у одного человека.

В данном случае мать разговаривает с сыном о том, какой должна быть девушка, но не уделяет внимание тому, какие качества мужчины требуются при создании семьи. Суть не в том, чтобы найти подходящую партнёршу, а в понимании того, что хорошая семья — это большой труд обоих и поиск компромисса.

В этой ситуации холостяцкая жизнь сына больше волнует мать, чем сына. Если мужчина сам осознаёт, что у него есть проблемы в построении взаимоотношений с девушками, то лучше обратиться к психологу и разобраться с причинами, о которых он не говорит матери".

Что делать матери: