В конце августа «Кур'ер» писал об обращении жителя Слуцка Валерия Ушакова. Мужчина, житель дома № 43 по улице Чехова, возмущался, что коммунальщики не убирают «сушилки» в подъездах. Их стены и пол покрыты слоем грязи, птичьего помёта, останками птиц. Чтобы разобраться, кто должен наводить порядок в этих местах, Валерий обратился в Слуцкое ЖКХ, «Белжилпроект» и санитарную службу города. Он получил официальные ответы и познакомил с ними «Кур'ер».

«В нашем доме на каждом этаже есть помещения общего пользования — „сушилки“. Но почему-то они никогда не убираются, — сообщил Валерий Ушаков в августе. — Сейчас это просто страшное зрелище! Пол, стены загажены слоем помёта, валяются дохлые птицы. Некоторые жильцы выставляют туда ненужные вещи. А из-за того, что коммунальщики, которые обслуживают дом, там не убирают, стены и пол к тому же покрыты слоем пыли и грязи».

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Бельевая сушилка — вспомогательное помещение жилого дома

Чтобы разобраться, к чему относятся эти помещения и кто должен их убирать, мужчина обратился в «Белжилпроект». Специалисты института пояснили, что бельевая сушилка относится к вспомогательным помещениям жилого дома наряду с площадками, коридорами, лестничными маршами, вестибюлями, находящимися за пределами жилых помещений.

(Согласно пункту 50 статьи 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома — основная жилищно-коммунальная услуга. — Прим. редакции)

Вердикт санитарной службы

В своём письме в Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии Валерий просил контролирующую организацию проверить не только состояние «сушилок», но и подвальных помещений.

Мужчина рассказал, что санитарная служба оперативно отреагировала на его обращение. В официальном ответе написано, что факты, изложенные в обращении, подтвердились. «Бельесушки не очищены от птичьего помёта, мёртвых птиц и посторонних предметов, — отметили проверяющие. — Оконные рамы грязные, между стёклами выявлена паутина. Техническое подполье не закрыто на замок /…/ в помещении присутствует зловонный запах». В письме указано, что это является нарушением санитарных норм и правил.

По результатам проверки на начальника ЖЭУ-5 составлен протокол об административном нарушении с наложением штрафа. Директор Слуцкого ЖКХ должен принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Надзорное ведомство взяло ситуацию под свой контроль. Как выполнены предложения санитарной службы, Валерию сообщат до 21 сентября этого года. Валерий Ушаков считает, что эта информация полезна и другим жителям домов, в которых есть подобные помещения.