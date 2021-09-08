Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке

Ольга Паздерина
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Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке
В этом месте сделают детские и спортивные площадки. Также здесь установят беседки и другие малые архитектурные формы. Фотографии: Глеб Рулёв

На прошлой неделе «Кур'ер» сфотографировал в «Новодворцах» дорогу из тротуарной плитки. Потом мы рассказывали, почему на проезжей части застройки сделали такое покрытие. А ещё «Кур'ер» изучил документы с информацией о том, что сделают для жителей микрорайона.

  • Проект называется «Инженерно-транспортная инфраструктура к РИЖЗ Новодворцы по ул. М. Богдановича в г. Слуцке 2-ая очередь».
  • Заказчик строительства — УКС Слуцкого района.
  • По тендеру, который выиграл «Дорстройсервис», стоимость строительства — 2 597 830,35 рубля.

Благоустройство микрорайона завершится в 2022 году, всё зависит от финансирования. В этом году доделают две улицы, в следующем — ещё три. Как рассказал «Кур'еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района, УКС запросит ещё 2 млн рублей на строительство.

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Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке

Выдержки из заключения государственной экспертизы проекта*

Сметная стоимость строительства — 3 248 788 рублей (в ценах на дату начала разработки сметной документации — 1 декабря 2020 года).

Проект 2-й очереди строительства предусматривает:

  • благоустройство улиц М. Богдановича, Восточной-Ясной, Осенней, Берёзовой, Радивиловской, Тенистой, Каштановой, Урожайной;
  • устройство подъездов и разворотных площадок к ранее запроектированным трансформаторным подстанциям;
  • проектирование детской игровой и спортивных площадок для района индивидуальной жилой застройки «Новодворцы» по ул. М.Богдановича.

Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке

Про детские и спортивные площадки

На участке севернее улицы Каштановой проектом предусмотрено возведение многофункциональной спортивной и детской игровых площадок с расстановкой спортивных и игровых комплексов.

В проекте представлены следующие площадки: футбольная, баскетбольная, для игр в бадминтон, расстановка детских игровых комплексов, комплектов уличных тренажёров и малых архитектурных форм для отдыха — беседка, скамейки и т. д. Покрытие на площадках — резиновая крошка.

Футбольная площадка предусмотрена в ограждении высотой 2,5 м с двумя калитками.

Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке

Проектом также предусматривается устройство твёрдого покрытия проезжей части и тротуаров улиц:

  • М. Богдановича, длиной 317 м;
  • Осенней, длиной 330,8 м;
  • Берёзовой, длиной 283,5 м;
  • Радивиловской, длиной 375 м;
  • Тенистой, длиной 240 м;
  • Каштановой, длиной 208 м;
  • улиц Восточной-Ясной, длиной 636,2 м;
  • Урожайной, длиной 442,2 м.

А также озеленение прилегающих к проездам, тротуарам участков рекультивацией с посевом трав.

Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке

Про материал покрытия по проекту

  • Покрытие проезжей части улиц — бетонные дорожные плиты.
  • Покрытие проезжей части закруглений на примыканиях — тяжёлый бетон.
  • Покрытие тротуаров — мелкоразмерная бетонная плитка.

*- документ опубликован в открытых источниках на сайте госзакупок.