Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке

На прошлой неделе «Кур'ер» сфотографировал в «Новодворцах» дорогу из тротуарной плитки. Потом мы рассказывали, почему на проезжей части застройки сделали такое покрытие. А ещё «Кур'ер» изучил документы с информацией о том, что сделают для жителей микрорайона.

Проект называется «Инженерно-транспортная инфраструктура к РИЖЗ Новодворцы по ул. М. Богдановича в г. Слуцке 2-ая очередь».

Заказчик строительства — УКС Слуцкого района.

По тендеру, который выиграл «Дорстройсервис», стоимость строительства — 2 597 830,35 рубля.

Благоустройство микрорайона завершится в 2022 году, всё зависит от финансирования. В этом году доделают две улицы, в следующем — ещё три. Как рассказал «Кур'еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района, УКС запросит ещё 2 млн рублей на строительство.

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Выдержки из заключения государственной экспертизы проекта*

Сметная стоимость строительства — 3 248 788 рублей (в ценах на дату начала разработки сметной документации — 1 декабря 2020 года).

Проект 2-й очереди строительства предусматривает:

благоустройство улиц М. Богдановича, Восточной-Ясной, Осенней, Берёзовой, Радивиловской, Тенистой, Каштановой, Урожайной;

устройство подъездов и разворотных площадок к ранее запроектированным трансформаторным подстанциям;

проектирование детской игровой и спортивных площадок для района индивидуальной жилой застройки «Новодворцы» по ул. М.Богдановича.

Про детские и спортивные площадки

На участке севернее улицы Каштановой проектом предусмотрено возведение многофункциональной спортивной и детской игровых площадок с расстановкой спортивных и игровых комплексов.

В проекте представлены следующие площадки: футбольная, баскетбольная, для игр в бадминтон, расстановка детских игровых комплексов, комплектов уличных тренажёров и малых архитектурных форм для отдыха — беседка, скамейки и т. д. Покрытие на площадках — резиновая крошка.

Футбольная площадка предусмотрена в ограждении высотой 2,5 м с двумя калитками.

Проектом также предусматривается устройство твёрдого покрытия проезжей части и тротуаров улиц:

М. Богдановича, длиной 317 м;

Осенней, длиной 330,8 м;

Берёзовой, длиной 283,5 м;

Радивиловской, длиной 375 м;

Тенистой, длиной 240 м;

Каштановой, длиной 208 м;

улиц Восточной-Ясной, длиной 636,2 м;

Урожайной, длиной 442,2 м.

А также озеленение прилегающих к проездам, тротуарам участков рекультивацией с посевом трав.

Про материал покрытия по проекту

Покрытие проезжей части улиц — бетонные дорожные плиты.

Покрытие проезжей части закруглений на примыканиях — тяжёлый бетон.

Покрытие тротуаров — мелкоразмерная бетонная плитка.

*- документ опубликован в открытых источниках на сайте госзакупок.