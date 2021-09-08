Беседки, бадминтон и уличные тренажёры. Как благоустраивают микрорайон «Новодворцы» в Слуцке

На прошлой неделе «Кур'ер» сфотографировал в «Новодворцах» дорогу из тротуарной плитки. Потом мы рассказывали, почему на проезжей части застройки сделали такое покрытие. А ещё «Кур'ер» изучил документы с информацией о том, что сделают для жителей микрорайона.
- Проект называется «Инженерно-транспортная инфраструктура к РИЖЗ Новодворцы по ул. М. Богдановича в г. Слуцке 2-ая очередь».
- Заказчик строительства — УКС Слуцкого района.
- По тендеру, который выиграл «Дорстройсервис», стоимость строительства — 2 597 830,35 рубля.
Благоустройство микрорайона завершится в 2022 году, всё зависит от финансирования. В этом году доделают две улицы, в следующем — ещё три. Как рассказал «Кур'еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района, УКС запросит ещё 2 млн рублей на строительство.
Выдержки из заключения государственной экспертизы проекта*
Сметная стоимость строительства — 3 248 788 рублей (в ценах на дату начала разработки сметной документации — 1 декабря 2020 года).
Проект 2-й очереди строительства предусматривает:
- благоустройство улиц М. Богдановича, Восточной-Ясной, Осенней, Берёзовой, Радивиловской, Тенистой, Каштановой, Урожайной;
- устройство подъездов и разворотных площадок к ранее запроектированным трансформаторным подстанциям;
- проектирование детской игровой и спортивных площадок для района индивидуальной жилой застройки «Новодворцы» по ул. М.Богдановича.
Про детские и спортивные площадки
На участке севернее улицы Каштановой проектом предусмотрено возведение многофункциональной спортивной и детской игровых площадок с расстановкой спортивных и игровых комплексов.
В проекте представлены следующие площадки: футбольная, баскетбольная, для игр в бадминтон, расстановка детских игровых комплексов, комплектов уличных тренажёров и малых архитектурных форм для отдыха — беседка, скамейки
Футбольная площадка предусмотрена в ограждении высотой 2,5 м с двумя калитками.
Проектом также предусматривается устройство твёрдого покрытия проезжей части и тротуаров улиц:
- М. Богдановича, длиной 317 м;
- Осенней, длиной 330,8 м;
- Берёзовой, длиной 283,5 м;
- Радивиловской, длиной 375 м;
- Тенистой, длиной 240 м;
- Каштановой, длиной 208 м;
- улиц Восточной-Ясной, длиной 636,2 м;
- Урожайной, длиной 442,2 м.
А также озеленение прилегающих к проездам, тротуарам участков рекультивацией с посевом трав.
Про материал покрытия по проекту
- Покрытие проезжей части улиц — бетонные дорожные плиты.
- Покрытие проезжей части закруглений на примыканиях — тяжёлый бетон.
- Покрытие тротуаров — мелкоразмерная бетонная плитка.
*- документ опубликован в открытых источниках на сайте госзакупок.