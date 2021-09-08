Житель Копыля забрался в здание Солигорского лесничества и разгромил имущество на 7 000 рублей

57-летний житель Копыля проник в здание одного из лесничеств Солигорского района и устроил погром. Он разбивал окна, переворачивал мебель и разрушал всё, что попадалось у него на пути. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

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Мужчину задержали сотрудники милиции. Он был пьян и не смог объяснить, как оказался на территории Солигорского района, и сказать, почему так поступил. По предварительной информации, ущерб организации превысил 7000 рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».