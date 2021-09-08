Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 сентября. Обзор

При подписке на «Кур'ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!

Карта «Кур'ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей, а их уже 44! Весь список можно посмотреть по ссылке.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Приговор оказался строже, чем просил обвинитель

Суд Слуцкого района 18−30 августа рассматривал уголовное дело в отношении случчанина Т. Его обвиняли в сопротивлении милиционерам с применением насилия (ч.2 ст. 363 УК РБ).

Реклама

«Пока есть здоровье, шевелимся потихоньку»

Когда ремонт вызывает вопросы

Как правильно помочь пострадавшему

«Жалко было топить печь хорошим деревом»

Записки очевидца: жизнь в доме белорусской семьи

Чем живут сельчане, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у жителей деревни Болотчицы во время традиционной поездки по сёлам нашего региона.В редакцию обращаются случчане, которые задают вопросы и делятся мнениями о проведении капремонта в многоэтажках города. Много вопросов к комму­наль­щикам после ремонта осталось у жителей дома № 197 по улице Ленина. «Кур'ер» отправил в КУП «Слуцкое ЖКХ» официальный запрос с просьбой разъяснить, как проводится капитальный ремонт жилых домов, какие работы в это время выполняются. Мы также попросили рассказать, по какому принципу многоквартирные дома попадают в план на проведение капремонта.Умение оказать первую помощь пострадавшему до прибытия «неотложки» может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. «Кур'ер» подготовил памятку с алгоритмами действий в наиболее частых экстренных ситуациях.Андрей Верёвка живёт в деревне Волошево. По профессии он маляр, а в свободное время мастерит поделки из дерева и благоустраивает участок возле своего дома. Андрей рассказал «Кур'еру», как начал заниматься поделками из дерева, и показал, что из этого получилось.

«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний В.А. Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Это настоящий экскурс в историю, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края» (nasledie-sluck.by), где можно прочитать все части.

Телефоны отделений Слуцкой ЦРБ