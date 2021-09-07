Как жители деревни под Слуцком читают «Кур'ер»: чему удивляются и что обсуждают

Сельские подписчики и читатели «Кур'ера» при случае рассказывают, что им нравится читать в нашей газете и какие новости они из неё узнают. В этот раз своими мнениями поделились жители деревни Городище.

«Нравится, что стали больше писать о жителях села»

Жительница деревни Городище 87-летняя Нина Ивановна Василевич постоянно читает «Кур'ер».

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«Я выписываю «Кур'ер» много лет, а как же. Внимательно читаю. Нравится, что стали больше писать о жителях села, — говорит она. — Из последних понравилась статья о Нине Гуринович из деревни Десятины, я её знаю. Интересный рассказ про её свадьбу и что внучка её платье примеряла. Сразу свою свадьбу вспомнила. У меня сложилось по-другому.

Мы с мужем Степаном работали на торфобрикетном заводе. Получали только зарплату. Денег лишних не было. Отцы наши погибли во время войны, а матери помочь не смогли. Вот свадьбу и не справляли. Расписались в 1954 году — и всё. Одежда на нас была та, в которой бегали на танцы". Нина Ивановна показала фотографии из своих альбомов. Рассказала историю рождения своего ребёнка:

«Вышло так, что дата рождения одного из детей совсем другая. Медик, чтобы я получила декретные деньги, записала день рождения на 1,5 месяца позднее, и я получила 700 рублей. На то время это была очень хорошая сумма. Так что два раза празднуем день рождения».

«Только из „Кур'ера“…»

Валентина Матусевич также постоянно читает печатную версию газеты: «Только из „Кур'ера“ узнала о трагедии в жизни односельчанки. Вот прочитала и поразилась. Я не знала, что соседку Нину Ивановну Василевич водили на расстрел во время войны».

«Купила недавно сразу несколько номеров»

Случчанка Валентина Ивановна Шишко «Кур'ер» покупает каждую неделю. «Купила недавно сразу несколько номеров, потому что газета рассказала про мою маму и внучку. Ещё мне интересно было прочитать про свою соседку Светлану Любецкую, про её работу».

«Читаю „Кур'ер“ на сайте и в соцсетях»

Ещё одна жительница Городище Наталья Ивановна, в прошлом учительница, читает «Кур'ер» на сайте и в соцсетях. «Многие статьи нравятся, ставлю „лайки“, публикую их у себя на странице. Многие пишут своё мнение по поводу поднятой темы мне в личные сообщения. Это тоже радует, что люди интересуются», — говорит она.