Сейчас в Слуцке коронавирус выявляют в среднем у 5−10 человек в сутки. В целом обстановка спокойная, но уровень заболеваемости COVID-19 немного повышается. В то же время врачи сигнализируют, что население прививается от коронавируса неохотно. И этому способствуют различные слухи и элементарная медицинская неграмотность.
Слухи и «страшилки» от случчан
Тем временем от слуцких «знатоков» можно узнать много интересного и даже страшного о вакцинировании. Например, приходилось слышать такое мнение «знающего человека»: привитые вакциной не проживут и двух лет. Откуда такие данные, ответить затруднился.
Буквально недавно читательница Марина рассказала, как стала свидетельницей разговора двух женщин на остановке, одна из которых утверждала, что у всех, кто привился от ковида, в месте укола примагничивается монета. Собеседницы прямо на улице проверяли это. «Не знаю, кто из них делал прививку, а кто — нет, но у одной из женщин монета держалась, а у другой — падала», — рассказала Марина.
Есть ещё один момент, который тормозит вакцинацию. Это слабая разъяснительная работа на фоне разговоров о принудительной вакцинации.
Факты о вакцинах
«Кур'ер» с помощью медицинского портала 103. by решил заполнить хотя бы пробел в области знаний о действии разных вакцин.
В вакцинах содержатся те же микробы и вирусы, которые вызывают болезнь. Только в препарате они убиты или ослаблены. Также в вакцинах могут быть части патогенных организмов или участки генетического материала.
После прививки вирусы стимулируют иммунную систему распознавать их и вырабатывать антитела. Так вырабатывается иммунитет.
Типы вакцин
Препараты различают по тому, какие вирусы или их части используют.
1. Вакцины на основе цельных организмов:
- инактивированная вакцина: используют бактерию или вирус, которые в лабораторных условиях инактивируют, то есть убивают;
- живая ослабленная вакцина: используют ослабленный вирус;
- векторная вакцина: используют безопасный вирус с кодом, который формирует определённые части патогена. Этот безопасный вирус выступает в качестве платформы (вектора). Он доставляет в клетки организма белок, который запускает иммунный ответ в организме.
2. Субъединичные вакцины.
В них содержатся фрагменты вируса или бактерии. Задача иммунной системы — распознать их и выработать антитела.
3. Вакцины на основе генетического материала (или нуклеиновых кислот).
Такие препараты содержат участок генетической структуры — ДНК или РНК. Благодаря им вакцина доставляет в клетки организма набор инструкций, по которым синтезируется нужный белок. В случае с вакциной от COVID-19 — это шиповидный белок, который выглядит так же, как и расположенные на поверхности вируса SARS-CoV-2. Иммунная система распознаёт его и вырабатывает антитела.
Спасут ли вакцины от пандемии?
Как ранее заявляли учёные, чтобы победить эпидемию, нужно вакцинировать около 70% населения. Однако пока многие белорусы крайне скептически относятся к вакцинации, мы будем жить с постепенно мутирующим коронавирусом ещё не один год.
За несколько лет циркуляции в недопровакцинированной части популяции SARS-CoV-2 домутирует до устойчивости к вакцинам. Поэтому прививаться от ковида придётся почти каждый сезон, как от гриппа.
Вакцины, которые используются в мире
- Pfizer/BioNTech. Страна-разработчик: Америка и Германия; эффективность: 90%.
Что известно: это вакцина на основе генетического материала. В молекуле РНК записана информация о возбудителе коронавируса. Когда молекула попадает в клетку человека, синтезируется белок и организм даёт иммунный ответ. Вводят две дозы с интервалом в 1 месяц.
- Moderna. Страна-разработчик: Америка; эффективность: 94,1%.
Что известно: Moderna — вакцина на основе генетического материала. Она содержит не вирус или его части, а РНК. Её действие такое же, как и у Pfizer. Вводят две дозы препарата с интервалом в 1 месяц.
- Johnson & Johnson. Страна-разработчик: Америка; эффективность: 66%.
Что известно: это векторная вакцина, основанная на вирусе обычной простуды. Отличие препарата от других в том, что он вводится один раз.
- AstraZeneca. Страна-разработчик: Великобритания; эффективность: 60%.
Что известно: это векторная вакцина, для создания которой используют генетически модифицированный аденовирус шимпанзе. Вакцину отказались использовать многие страны из-за тромбообразования у привитых.
- Covishield. Страна-разработчик: Индия; эффективность: 90%.
Что известно: это аналог препарата AstraZeneca, изготавливается из модифицированного аденовируса шимпанзе. Учёные изменили этот вирус, чтобы он был похож на коронавирус и вызывал иммунный ответ к этому заболеванию.
- CoronaVac. Страна-разработчик: Китай; эффективность: 83,5%.
Что известно: это инактивированная вакцина. Для её создания используют части клеток неживого вируса. Преимущество этой вакцины в том, что у неё простые условия хранения от +2 до +8 градусов. Для курса надо две дозы вакцины, которые вводят с интервалом в 2 недели. Во время исследований у людей, которые получили прививку, почти не было побочных эффектов.
Чем прививают от COVID-19 белорусов
|Название
|Разработчик
|Эффективность
Дозировка
|Что известно
|Возможные
побочные эффекты
|«Спутник V»
Гам-КОВИД-Вак / Gam-COVID-Vak
|Россия. Вакцину производят в России, Беларуси, Казахстане, Бразилии, Армении, Сербии, Аргентине, Индии, Иране, Корее
|91,6%
2 дозы с интервалом в 21 день
|«Спутник V» — векторный препарат. Содержит вирус человеческого аденовируса, который не опасен и не способен размножаться.
|Повышение температуры тела до +38; головная боль; ломота в мышцах; покраснение в месте укола.
|«Спутник Лайт»
|Россия
|79,4%
вводят одну дозу вакцины
|«Спутник Лайт» — первый компонент «Спутника V». Его можно использовать для вакцинации тех, кто уже переболел ковидом.
|Такие же, как и после вакцины «Спутник V».
|Sinopharm
BBIBP-CorV
|Китай. Одобрена к производству в Сербии и Объединённых Арабских Эмиратах
|79,34%
2 дозы с интервалом в 21 день
|Sinopharm — инактивированная вакцина. Она запускает иммунный ответ и выработку антител в организме.
|Боль и уплотнение в месте укола; лёгкая лихорадка; аллергическая реакция (2 случая на 1 млн человек).
|Белорусская вакцина
|Этой вакциной ещё не прививают, а только проводят клинические испытания. Планируется, что прививать ею начнут в 2022—2023 годах.
|Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления вируса.
|Предполагается, что вакцина будет переноситься легко, хотя побочные эффекты не исключены.