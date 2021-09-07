Сейчас в Слуцке коронавирус выявляют в среднем у 5−10 человек в сутки. В целом обстановка спокойная, но уровень заболеваемости COVID-19 немного повышается. В то же время врачи сигнализируют, что население прививается от коронавируса неохотно. И этому способствуют различные слухи и элементарная медицинская неграмотность.

Слухи и «страшилки» от случчан

Тем временем от слуцких «знатоков» можно узнать много интересного и даже страшного о вакцинировании. Например, приходилось слышать такое мнение «знающего человека»: привитые вакциной не проживут и двух лет. Откуда такие данные, ответить затруднился.

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Буквально недавно читательница Марина рассказала, как стала свидетельницей разговора двух женщин на остановке, одна из которых утверждала, что у всех, кто привился от ковида, в месте укола примагничивается монета. Собеседницы прямо на улице проверяли это. «Не знаю, кто из них делал прививку, а кто — нет, но у одной из женщин монета держалась, а у другой — падала», — рассказала Марина.

Есть ещё один момент, который тормозит вакцинацию. Это слабая разъяснительная работа на фоне разговоров о принудительной вакцинации.

Факты о вакцинах

«Кур'ер» с помощью медицинского портала 103. by решил заполнить хотя бы пробел в обла­сти знаний о действии разных вакцин.

В вакцинах содержатся те же микробы и вирусы, которые вызывают болезнь. Только в препарате они убиты или ослаблены. Также в вакцинах могут быть части патогенных организмов или участки генети­ческого материала.

После прививки вирусы стимулируют иммунную систему распознавать их и вырабатывать антитела. Так вырабатывается иммунитет.

Типы вакцин

Препараты различают по тому, какие вирусы или их части используют.

1. Вакцины на основе цельных организмов:

инактивированная вакцина : используют бактерию или вирус, которые в лабораторных условиях инактиви­руют, то есть убивают;

: используют бактерию или вирус, которые в лабораторных условиях инактиви­руют, то есть убивают; живая ослабленная вакцина : используют ослабленный вирус;

: используют ослабленный вирус; векторная вакцина: используют безопасный вирус с кодом, который формирует определённые части патогена. Этот безопасный вирус выступает в качестве платформы (вектора). Он доставляет в клетки организма белок, который запускает иммунный ответ в организме.

2. Субъединичные вакцины.

В них содержатся фрагменты вируса или бактерии. Задача иммунной системы — распознать их и выработать антитела.

3. Вакцины на основе генетического материала (или нуклеиновых кислот).

Такие препараты содержат участок генетической структуры — ДНК или РНК. Благодаря им вакцина доставляет в клетки организма набор инструкций, по которым синтезируется нужный белок. В случае с вакциной от COVID-19 — это шиповидный белок, который выглядит так же, как и расположенные на поверхности вируса SARS-CoV-2. Иммунная система распознаёт его и вырабатывает антитела.

Спасут ли вакцины от пандемии?

Как ранее заявляли учёные, чтобы победить эпидемию, нужно вакцинировать около 70% населения. Однако пока многие белорусы крайне скептически относятся к вакцинации, мы будем жить с постепенно мутирующим коронавирусом ещё не один год.

За несколько лет циркуляции в недопро­вакцинированной части популяции SARS-CoV-2 домутирует до устойчивости к вакцинам. Поэтому прививаться от ковида придётся почти каждый сезон, как от гриппа.

Вакцины, которые используются в мире

Pfizer/BioNTech. Страна-разработчик: Америка и Германия; эффективность: 90%.

Что известно: это вакцина на основе генетического материала. В молекуле РНК записана информация о возбудителе коронавируса. Когда молекула попадает в клетку человека, синтезируется белок и организм даёт иммунный ответ. Вводят две дозы с интервалом в 1 месяц.

Moderna. Страна-разработчик: Америка; эффективность: 94,1%.

Что известно: Moderna — вакцина на основе генетического материала. Она содержит не вирус или его части, а РНК. Её действие такое же, как и у Pfizer. Вводят две дозы препарата с интервалом в 1 месяц.

Johnson & Johnson. Страна-разработчик: Америка; эффективность: 66%.

Что известно: это векторная вакцина, основанная на вирусе обычной простуды. Отличие препарата от других в том, что он вводится один раз.

AstraZeneca. Страна-разработчик: Великобритания; эффективность: 60%.

Что известно: это векторная вакцина, для создания которой используют генетически модифицированный аденовирус шимпанзе. Вакцину отказались использовать многие страны из-за тромбообразования у привитых.

Covishield. Страна-разработчик: Индия; эффективность: 90%.

Что известно: это аналог препарата AstraZeneca, изготавливается из модифицированного аденовируса шимпанзе. Учёные изменили этот вирус, чтобы он был похож на коронавирус и вызывал иммунный ответ к этому заболеванию.

CoronaVac. Страна-разработчик: Китай; эффективность: 83,5%.

Что известно: это инактивированная вакцина. Для её создания используют части клеток неживого вируса. Преимущество этой вакцины в том, что у неё простые условия хранения от +2 до +8 градусов. Для курса надо две дозы вакцины, которые вводят с интервалом в 2 недели. Во время исследований у людей, которые получили прививку, почти не было побочных эффектов.

Чем прививают от COVID-19 белорусов