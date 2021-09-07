ДТП на трассе под Слуцком: как ночью работники МЧС спасали двух пострадавших. Фото и видео

Во вторник, 7 сентября, в 01.09 слуцким спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге рядом с деревней Квасыничи, сообщает УМЧС по Минской области.

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К месту происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС. По данным спасателей, водитель легкового автомобиля Volvo не справился с управлением — автомобиль выехал на ремонтируемый участок автодороги и съехал в ров устраиваемого подземного пешеходного перехода.

«Когда мы прибыли к месту происшествия, нас встретил очевидец: о произошедшем сообщил проезжающий мимо велосипедист. Он обозначил себя фонарём и указал место случившегося, — рассказал Дмитрий Кобель, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 города Слуцка старший прапорщик внутренней службы. — На участке дороги проводится реконструкция: она расширяется, строится подземный пешеходный переход. Автомобиль выехал на реконструируемую полосу. По сторонам от устраиваемого перехода перпендикулярно дороге — два углубления порядка трёх метров. Первое из них машина на скорости преодолела, проехала по покрытию перехода и врезалась в откос противоположного углубления.

Благодаря тому, что откос был бетонный, машина зафиксировалась в достаточно стабильном положении. Мы уложили через углубление трёхколенную лестницу. Двое наших коллег, водитель старшина внутренней службы Андрей Заяц и водитель старшина внутренней службы Александр Млечко, удерживали лестницу. А мы, я и пожарный младший сержант внутренней службы Александр Кравченко, эвакуировали людей. Сперва с одной стороны автомобиля мы помогли выбраться пассажиру, а затем с другой стороны — водителю. Оба были в сознании, могли с помощью передвигаться, однако состояние пассажира вызывало большие опасения. После того, как мы помогли выбраться пассажиру, также было необходимо транспортировать его в карету скорой медицинской помощи. Этому мешало бетонное ограждение участка дороги высотой около одного метра. Для этой цели медики передали нам носилки, которые мы и использовали".

Работниками МЧС из автомобиля были спасены водитель, 1983 года рождения, и пассажир, 1964 года рождения, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.