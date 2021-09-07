Убийство 22-летнего случчанина: версия с обиженной сестрой не подтвердилась. И что известно о подозреваемом

По информации «Кур'ера», первоначальная версия бытовой ссоры 33-летнего жителя Варковичей и 22-летнего случчанина из Лядно не подтвердилась.

Ситуация, которая привела к смерти двух мужчин, произошла на фоне того, что ранее они были хорошо знакомы. Однако случчане не смогли урегулировать конфликтую ситуацию, возникшую между ними.

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Что известно о погибшем подозреваемом

33-летний мужчина работал на инженерной должности и выполнял функции одного из руководящих работников. Жителями деревни Варковичи характеризовался положительно, не злоупотреблял спиртным. Держал на приусадебном участке большое хозяйство.

Аккуратный, хозяйственный, общительный, помогал соседям, а они любили гостить у него. Был социально активным и неравнодушным гражданином. Как мы сообщали ранее, увлекался охотой.

Напомним, в Лядно о 22-летнем парне отзываются положительно: «Хороший мальчик, никогда ни в чём замечен не был… В школе был прилежным… Да и вообще… В деревне все в шоке».

Таким образом, людьми, знавшими их, оба погибших характеризовались положительно.

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