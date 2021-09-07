С 1 сентября 2021 года в средних школах № 10 и № 13 города Слуцка обеспечивают безопасность детей работники Департамента охраны. Об этом «Кур'еру» рассказал Дмитрий Галкин, начальник отделения милицейской, военизированной и сторожевой охраны Слуцкого отдела Департамента охраны МВД РБ.

Что это за работники

Работники департамента прошли специальную переподготовку в качестве контролёров на КПП. Они подготовлены к действиям в чрезвычайных ситуациях. В их обязанности, как и в обязанности милиционеров, входит обеспечивать безопасность детей в школах, следить за соблюдением контрольно-пропускного режима (например, чтобы в школу не попадали посторонние, не проносились запрещённые предметы). При необходимости контролёры вызывают специальные службы: милицию, «скорую» или спасателей.

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Обычные школьные вахтёры остаются на своих рабочих местах.

В планах — ещё 7 школ

Школы № 10 и № 13 выбрали исходя из большой численности учащихся. Планируется, что с декабря этого года среднюю школу № 11 (самую большую в городе по количеству учеников) будет охранять сотрудник милиции. Ещё в шесть слуцких школ работники Департамента охраны заступят на пост до 1 января 2022 года.