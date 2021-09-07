Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор

Корреспондент «Кур'ера» прогулялся по городу и посмотрел коммерческую недвижимость, которая может скоро открыться в Слуцке, а также сдаётся в аренду.
Магазин на Майском Посаде
Магазин «Санта» на Майском Посаде уже обрёл внешние очертания. Объект включили в Торговый реестр 18 августа. Магазин расположен по адресу: улица Виленская, 67А.
МагазинНа торце дома № 126 на улице Ленина идёт строительство объекта под коммерческое помещение. Рабочие говорят, что это будет магазин.
Торговый объектНа торце дома № 10 на улице Ленинской идут строительные работы. Помещение тоже переделывают под коммерческое. Что именно там будет, пока неизвестно.
Кафе около детской поликлиникиНа пересечении улиц Ленина и Уласовца построили павильон, в котором откроется кафе.
Торговый объект
В доме № 185 на улице Ленина, около автобусной остановки «Крыніца», квартиру переделывают под торговый объект. Что именно там будет, пока неизвестно.
КафеНа остановке «1000 мелочей» в павильоне готовится к открытию небольшое кафе.
Торговый объектВ доме № 201 на улице Ленина квартиру переделали под коммерческий объект. Что там будет, пока неизвестно.
МагазинВ районе улицы Лобана строится магазин «Золотой злак» от Слуцкого комбината хлебопродуктов.
МагазинВ микрорайоне «Новодворцы» на улице Любанской состоится магазин. Участок под него продавался с аукциона.
Второй магазин «Виталюр»Здание бывшего универсама № 21 на Ленина, 237 выкупил «Виталюр». Когда он откроется, пока неизвестно. Этим летом проект поставили на паузу.
Магазин «Соседи»На пересечении улиц Магистральной и Борисовца почти достроили торговый объект, где откроется магазин «Соседи». «Сетевик» уже набирает персонал.
Какие объекты в поисках арендаторов
Бывший магазин «Pro Запас»Магазин «Pro Запас» не работает с 20 августа. Торговый объект сдаётся в аренду.
Здание бывшего ресторана «Случь»
В здании бывшего ресторана идёт реконструкция. Его сдают в аренду под магазин или другие объекты.
ТЦ «Калейдоскоп» и здание рядом
Административное здание на Уласовца и ТЦ «Калейдоскоп» продали с аукциона. По информации «Кур'ера», его приобрёл гражданин Болгарии, который живёт в Минске. Скоро новый владелец будет решать вопрос с арендаторами.