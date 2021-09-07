Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор

Корреспондент «Кур'ера» прогулялся по городу и посмотрел коммерческую недвижимость, которая может скоро открыться в Слуцке, а также сдаётся в аренду.



Магазин на Майском Посаде

Магазин «Санта» на Майском Посаде уже обрёл внешние очертания. Объект включили в Торговый реестр 18 августа. Магазин расположен по адресу: улица Виленская, 67А.

Магазин

Торговый объект

Кафе около детской поликлиники

Торговый объект

На торце дома № 126 на улице Ленина идёт строительство объекта под коммерческое помещение. Рабочие говорят, что это будет магазин.На торце дома № 10 на улице Ленинской идут строительные работы. Помещение тоже переделывают под коммерческое. Что именно там будет, пока неизвестно.На пересечении улиц Ленина и Уласовца построили павильон, в котором откроется кафе.

В доме № 185 на улице Ленина, около автобусной остановки «Крыніца», квартиру переделывают под торговый объект. Что именно там будет, пока неизвестно.

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Кафе

Торговый объект

Магазин

Магазин

Второй магазин «Виталюр»

Магазин «Соседи»

Какие объекты в поисках арендаторов

Бывший магазин «Pro Запас»

Здание бывшего ресторана «Случь»

На остановке «1000 мелочей» в павильоне готовится к открытию небольшое кафе.В доме № 201 на улице Ленина квартиру переделали под коммерческий объект. Что там будет, пока неизвестно.В районе улицы Лобана строится магазин «Золотой злак» от Слуцкого комбината хлебопродуктов.В микрорайоне «Новодворцы» на улице Любанской состоится магазин. Участок под него продавался с аукциона.Здание бывшего универсама № 21 на Ленина, 237 выкупил «Виталюр». Когда он откроется, пока неизвестно. Этим летом проект поставили на паузу.На пересечении улиц Магистральной и Борисовца почти достроили торговый объект, где откроется магазин «Соседи». «Сетевик» уже набирает персонал.Магазин «Pro Запас» не работает с 20 августа. Торговый объект сдаётся в аренду.

В здании бывшего ресторана идёт реконструкция. Его сдают в аренду под магазин или другие объекты.

ТЦ «Калейдоскоп» и здание рядом

Административное здание на Уласовца и ТЦ «Калейдоскоп» продали с аукциона. По информации «Кур'ера», его приобрёл гражданин Болгарии, который живёт в Минске. Скоро новый владелец будет решать вопрос с арендаторами.