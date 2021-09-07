Корреспондент «Кур'ера» прогулялся по городу и посмотрел коммерческую недвижимость, которая может скоро открыться в Слуцке, а также сдаётся в аренду.


Магазин на Майском Посаде

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фотографии: Олеся Белая
Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор

Магазин «Санта» на Майском Посаде уже обрёл внешние очертания. Объект включили в Торговый реестр 18 августа. Магазин расположен по адресу: улица Виленская, 67А.

Магазин

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
На торце дома № 126 на улице Ленина идёт строительство объекта под коммерческое помещение. Рабочие говорят, что это будет магазин.

Торговый объект

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
На торце дома № 10 на улице Ленинской идут строительные работы. Помещение тоже переделывают под коммерческое. Что именно там будет, пока неизвестно.

Кафе около детской поликлиники

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
На пересечении улиц Ленина и Уласовца построили павильон, в котором откроется кафе.

Торговый объект

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фотографии: Ольга Паздерина
Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор

В доме № 185 на улице Ленина, около автобусной остановки «Крыніца», квартиру переделывают под торговый объект. Что именно там будет, пока неизвестно.

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Кафе

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
На остановке «1000 мелочей» в павильоне готовится к открытию небольшое кафе.

Торговый объект

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
В доме № 201 на улице Ленина квартиру переделали под коммерческий объект. Что там будет, пока неизвестно.

Магазин

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
В районе улицы Лобана строится магазин «Золотой злак» от Слуцкого комбината хлебопродуктов.

Магазин

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
В микрорайоне «Новодворцы» на улице Любанской состоится магазин. Участок под него продавался с аукциона.

Второй магазин «Виталюр»

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
Здание бывшего универсама № 21 на Ленина, 237 выкупил «Виталюр». Когда он откроется, пока неизвестно. Этим летом проект поставили на паузу.

Магазин «Соседи»

Магазин на «Чехова», рядом с новостройками, планируют достроить к сентябрю. Возможно, это будут «Соседи»
Фото: Ольга Паздерина
На пересечении улиц Магистральной и Борисовца почти достроили торговый объект, где откроется магазин «Соседи». «Сетевик» уже набирает персонал.

Какие объекты в поисках арендаторов

Бывший магазин «Pro Запас»

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
Магазин «Pro Запас» не работает с 20 августа. Торговый объект сдаётся в аренду.

Здание бывшего ресторана «Случь»

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор

В здании бывшего ресторана идёт реконструкция. Его сдают в аренду под магазин или другие объекты.

ТЦ «Калейдоскоп» и здание рядом

Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор
Фотографии: Ольга Паздерина
Какие новые магазины и кафе появятся в Слуцке, а какие объекты сдаются в аренду. Обзор

Административное здание на Уласовца и ТЦ «Калейдоскоп» продали с аукциона. По информации «Кур'ера», его приобрёл гражданин Болгарии, который живёт в Минске. Скоро новый владелец будет решать вопрос с арендаторами.