Почему в микрорайоне «Новодворцы» в Слуцке сделали дорогу не из асфальта, а из тротуарной плитки. И дороже ли это

На прошлой неделе «Кур'ер» сфотографировал в микрорайоне «Новодворцы» дорогу из тротуарной плитки. На паспорте объекта указано, что строительство ведёт слуцкая фирма «Дорстройсервис». Мы выяснили в организации, почему проезжую часть не заасфальтировали, а вымостили плиткой.

СПРАВКА. Проект называется «Инженерно-транспортная инфраструктура к РИЖЗ Новодворцы по ул. М. Богдановича в г. Слуцке 2-ая очередь». Заказчик строительства — УКС Слуцкого район.

Как рассказал «Кур'еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района, для проезжей части использовалась плитка, чтобы удешевить строительство. По проекту должно быть два слоя бетона. В «Новодворцах» же сделали один слой из цементобетонного покрытия, второй — из плитки.

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По словам специалиста, такая проезжая часть выглядит эстетично. Дорога прослужит дольше, так как не подвержена резким колебаниям температур. Единственное, зимой её нельзя посыпать солью, обязательно убирать снег.

По словам Игоря Родионова, цементобетонное покрытие при строительстве дорог используют по требованию Министерства архитектуры и строительства. Битум, из которого делают асфальт, дороже, потому что он импортируется в страну. Бетон более долговечен, его используют на скоростных дорогах.