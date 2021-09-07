«Отзывчивый и весёлый человек». Ушёл из жизни Виктор Бондаревич, заместитель начальника предприятия по благоустройству Слуцкого ЖКХ

Виктор Валентинович Бондаревич родился 10 июня 1959 года в деревне Весея Слуцкого района, там же и жил. Окончил Белорусский институт механизации и сельского хозяйства.

Работал на родине в колхозе имени Орджоникидзе, затем занимался предпринимательской деятельностью. В двухтысячных руководил УП «Белпромимпэкс» и цехом по ремонту и эксплуатации селекционно-гибридного центра «Западный».

Реклама

С 2009 по 2011 год Виктор Валентинович занимал должность заместителя председателя СПК «Весейский Покров».

С 2011 года и до самой смерти работал заместителем начальника производства по благоустройству КУП «Слуцкое ЖКХ». Производство занимается уборкой и благоустройством в городе, ремонтом дорог и тротуаров, озеленением, уличным освещением, вывозом мусора. Виктор Бондаревич хорошо знал нюансы этой работы и рассказывал читателям «Кур'ера» о важных вещах, касающихся благоустройства Слуцка.

Александр Ждан, начальник производства по благоустройству, рассказал «Кур'еру»: «Виктор Валентинович был отзывчивым и весёлым человеком. Никогда никому ни в чём не отказывал, всегда помогал. Энергии у него было немерено. Как говорится, ещё бы жить да жить».

Виктора Бондаревича не стало в четверг, 2 сентября. В пятницу его похоронили на кладбище в родной Весее. Слуцкое ЖКХ помогало в организации похорон.

Некоторые комментарии Виктора Бондаревича в «Кур'ере»: