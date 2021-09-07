Как прошёл крестный ход в агрогородке Греск Слуцкого района. Видео

В пятницу, 3 сентября, в агрогородке Греск Слуцкого района прошёл крестный ход. Участники республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням» привезли лампаду с Благодатным огнём из Гроба Господня. Экспедиция стартовала от Кафедрального собора Сошествия Святого Духа в Минске и завершилась 4 сентября в Копыле.

В Греске к участникам экспедиции присоединились местные жители. Все вместе они прошли с крестным ходом по улице, отслужили службу в местной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а потом посадили туи в церковном дворе.

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Посмотрите видео о том, как это было.

Видео: Глеб Рулёв

РАНЕЕ. Хрэсны ход у вёсцы Грэск Слуцкага раёна. Фотарэпартаж