Налоговые инспекции Беларуси сейчас рассылают всем предпринимателям и юрлицам предупреждения о том, что с 10 октября 2021 года надо будет использовать кассовые аппараты, пишет InfoBank. by со ссылкой на Pravo.by.

«В соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров и Национального банка от 6 июля 2011 г. № 924/16».

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C 10 октября 2021 г. возникает обязанность применения кассового оборудования при:

торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;

осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;

выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

осуществлении обучения несовершеннолетних;

оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания…"

То есть сейчас те, кто торгует на рынках, те, кто развозит овощи по домам, а также репетиторы и владельцы помещений и дач, сдающие их в аренду, обязаны будут приобрести кассовые аппараты.

Однако нет обязательства работать с кассовыми аппаратами торговцам овощами на рынках. Там, как и раньше, могут принимать лишь наличку без выдачи чеков.

Кроме кассового аппарата, нужно ещё заключить договор, а также приобрести необходимые журналы для работы с кассой: «…Для обеспечения требований законодательства в перечисленных выше случаях субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно:

приобрести кассовые суммирующие аппараты (далее — кассовые аппараты) либо программные кассы;

заключить с РУП „Информационно-издательский центр по налогам и сборам“ гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования…

…При этом предварительно субъектам хозяйствования: