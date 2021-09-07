Бабуля копала картошку в деревне под Слуцком и нашла «кабана». Фотофакт

Соседка в деревне копала картошку, нашла вот такого «кабана». Пришла, показала: «Выкопала, покрутила, что за чудо: ушки, глазки, пятачок! Смеюсь! Прямо настроение поднялось!»

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