Под Слуцком с трассы слетел автомобиль. Пострадали два человека (фото)

Отдел новостей
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Во вторник утром, 7 сентября, на участке Слуцк-Радково трассы Р23, около деревни Квасыничи, автомобиль «Вольво» вылетел в яму на месте строительных работ. Есть два пострадавших. Понадобилась помощь спасателей.

Под Слуцком автомобиль слетел с трассы. Два человека пострадали (фото)
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Под Слуцком автомобиль слетел с трассы. Два человека пострадали (фото)

Под Слуцком автомобиль слетел с трассы. Два человека пострадали (фото)

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