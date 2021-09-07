Под Слуцком с трассы слетел автомобиль. Пострадали два человека (фото)

Во вторник утром, 7 сентября, на участке Слуцк-Радково трассы Р23, около деревни Квасыничи, автомобиль «Вольво» вылетел в яму на месте строительных работ. Есть два пострадавших. Понадобилась помощь спасателей.

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