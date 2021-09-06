Йогурты VIVO: дешевле и полезнее магазинных

Хороший йогурт — это нежная текстура и изысканный вкус, помноженные на пользу для здоровья. Данным требованиям соответствует далеко не каждый магазинный продукт — достаточно изучить состав с сахаром, консервантами, продлевающими срок хранения, а иногда и растительными заменителями молока. Можно ли найти альтернативу такой продукции? Да, и это домашние йогурты VIVO, в которые входят только молоко и бактериальная закваска. Их главными характеристиками остается натуральный состав, простота приготовления и положительное влияние на организм.

Несколько фактов о заквасках ВИВО

Лучшие кисломолочные закваски, представленные производителем — это особым образом высушенные полезные бактерии, сохраняющие жизнеспособность до смешивания с молоком. При изготовлении бактериальных заквасок не используются консерванты и ГМО, производство осуществляется с обязательным контролем чистоты и качества, а при перевозке и хранении соблюдается необходимый температурный режим.

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Одной порции хватает для получения 1−3 литров полезного напитка или густого, насыщенного йогурта. Его вкусовые качества и текстура зависят от того, какие пробиотики входят в закваску:

Лакто- и бифидобактерии подавляют патогенную микрофлору и помогают восстановить нормальное пищеварение.

Термофильный стрептококк уничтожает болезнетворные микробы и способствует выводу токсинов.

Болгарская палочка повышает иммунитет и участвует в выработке природного интерферона у детей и взрослых.

Ацидофильная палочка устойчива к внешнему агрессивному воздействию и помогает предупредить дисбактериоз при лечении антибиотиками.

Каждый пакетик с закваской имеет сбалансированный состав и рассчитан на 1−3 литра молока, что соответствует потребностям любой семьи.

Как приготовить настоящий йогурт дома

Чтобы получить натуральный кисломолочный продукт в домашних условиях, необходимо только 2 ингредиента и совсем немного свободного времени. Подогретое пастеризованное молоко смешивают с 1 пакетиком закваски и выдерживают в тепле 6−8 часов. Готовить можно как в обычной кастрюле, так и йогуртнице или мультиварке. Где купить закваски от VIVO потребитель решает сам: они продаются как в супермаркетах и аптеках, так и на официальном сайте компании с доставкой во все регионы Беларуси. Вся продукция сертифицирована.

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