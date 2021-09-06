Видео с места происшествия в лесу под Слуцком, где нашли тело подозреваемого в убийстве 22-летнего парня

33-летний житель деревни Варковичи подозревается в том, что убил 22-летнего жителя Лядно.
Тело подозреваемого нашли на следующий день недалеко от деревни Подлесье. Причины конфликта и убийства достоверно неизвестны. Возможно, это произошло на бытовой почве.
По факту убийства молодого человека возбуждено уголовное дело.
Ранее:
- Больше 10 ударов охотничьим ножом… В деревне под Слуцком убили 22-летнего парня, подозреваемый в бегах
- Убийство 22-летнего парня под Слуцком. Возбуждено уголовное дело
- Тело подозреваемого в убийстве 22-летнего парня нашли в лесу под Слуцком
Обновлено в 20.17. ⚡️ Первоначальная версия бытовой ссоры из-за некоей сестры не подтвердилась. Трагедия могла случиться из-за резко вспыхнувшего конфликта.