Видео с места происшествия в лесу под Слуцком, где нашли тело подозреваемого в убийстве 22-летнего парня

33-летний житель деревни Варковичи подозревается в том, что убил 22-летнего жителя Лядно.

Тело подозреваемого нашли на следующий день недалеко от деревни Подлесье. Причины конфликта и убийства достоверно неизвестны. Возможно, это произошло на бытовой почве.

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По факту убийства молодого человека возбуждено уголовное дело.

Ранее:

Обновлено в 20.17. ⚡️ Первоначальная версия бытовой ссоры из-за некоей сестры не подтвердилась. Трагедия могла случиться из-за резко вспыхнувшего конфликта.