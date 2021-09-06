Убийство 22-летнего парня под Слуцком. Возбуждено уголовное дело

В воскресенье, 5 сентября, в дежурную часть Слуцкого РОВД поступило сообщение о том, что вблизи одного из домов по ул. Кирова агрогородка Лядно обнаружен труп мужчины, местного жителя 1999 г. р., на теле которого имелись колюще-режущие раны, пишет «Слуцкий край».

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На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, в том числе представители УВД Миноблисполкома, руководство Слуцкого РОСК.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данное преступление.

С места происшествия изъяты ряд предметов и веществ, назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОСК, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса РБ (убийство).

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