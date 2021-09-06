Тело подозреваемого в убийстве 22-летнего парня нашли в лесу под Слуцком

По информации «Кур'ера», тело 33-летнего жителя деревни Варковичи, подозреваемого в убийстве 22-летнего парня из Лядно, нашли в районе деревни Подлесье в понедельник, 6 сентября. Его около обеда обнаружил мужчина и позвонил в милицию.

В ТЕМУ. Видео с места происшествия в лесу под Слуцком, где нашли тело подозреваемого в убийстве 22-летнего парня. По нашей информации, тело, когда его нашёл случчанин, находилось рядом с автомобилем в лесополосе в полукилометре от дороги. Вероятно, подозреваемый застрелился из собственного охотничьего ружья.

Реклама

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

КОНТЕКСТ. В деревне Лядно Слуцкого района в воскресенье, 5 сентября, произошло убийство 22-летнего парня. Его тело нашли рядом с одним из домов на улице Кирова.

Как рассказали «Кур'еру» жители деревни, подозреваемый — не местный, увлекается охотой — ударил ножом парня больше 10 раз. После этого он сел в свой автомобиль и скрылся. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

В деревне об убитом отзываются положительно: «Хороший мальчик, никогда ни в чём замечен не был…»

По факту убийства молодого человека Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ.

Ранее:

Обновлено в 20.17. ⚡️ Первоначальная версия бытовой ссоры из-за некоей сестры не подтвердилась. Трагедия могла случиться из-за резко вспыхнувшего конфликта.