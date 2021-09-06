По прогнозу Белгидромета, с понедельника, 6 сентября, температура воздуха начнёт постепенно повышаться. В субботу днём, 11 сентября, ожидается +24.+26°C. Всю неделю будет без осадков.

Тепло и без дождей. Какой будет погода в Слуцке на этой неделе

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