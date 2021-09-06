Неурожай, комбикорм и подорожавшие перевозки... С какими сложностями встречает новый сезон Слуцкий сахарорафинадный комбинат

Из-за строительства крупного комбикормового завода слуцкому предприятию придётся искать новые сырьевые зоны. На эту задачу накладывается и то, что начало сезона переработки перенесли из-за плохо уродившей сахарной свёклы, а также 30%-е подорожание транспортировки.

«Кур'ер» рассказывает о том, какие вопросы приходится решать Слуцкому сахарорафинадному комбинату в настоящий момент.

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Перенос сезона

Слуцкий сахарорафинадный комбинат принял решение начать сезон переработки сахарной свёклы позже на две недели — с 14 сентября. Расчёт на то, что корнеплоды за это время несколько добавят в весе и сахаристости.

Небывалая жара, которая держалась на Случчине, в соседних регионах и других зонах свеклосеяния комбината около шести недель этим летом, не лучшим образом сказалась на развитии сахарной свёклы. Растения не набрали достаточную товарную массу и сахаристость к 1 сентября — традиционному началу сезона переработки корнеплодов.

Ещё в конце июля, когда стало понятно, что погода нанесла урожаю сахарной свёклы существенный ущерб, «Кур'ер» разговаривал с работниками Слуцкого сахарорафинадного комбината, и те высказывали опасения, что сезон придётся начать позже. Так оно и случилось.

Потери несущественные

В конце августа «Кур'ер» поговорил с Осипом Дапиро, проработавшим на предприятии более 50 лет, и узнал, случались ли подобные неурожаи ранее и насколько это большая проблема для Слуцкого сахарорафинадного комбината.

По словам собеседника, был год, когда переработку свёклы закончили 26 ноября в связи с её неурожаем из-за аналогичных природных условий.

«Но тогда была возможность покупать сахар-сырец, и мы компенсировали недостачу сахара из-за неурожая свёклы. В этом году, безусловно, такого мы сделать не можем, потому что сахар-сырец на мировом рынке стоит столько же, сколько и свекловичный белый сахар. Нет смысла его завозить, — рассказал Осип Дапиро. — Но даже при низкой урожайности свёклы мы в этом году вполне обеспечим потребности страны в сахаре. Даже останется существенный объём для экспорта.

Конечно, потери есть. Наша сырьевая зона находится в какой-то нехорошей климатической зоне. В Скиделе и Жабинке были дожди, и такого снижения урожайности нет. По предварительным подсчётам, потеряем примерно 15% свёклы по отношению к прошлому году.

Поэтому, чтобы как-то компенсировать это, решили запускать комбинат с 14 сентября, а не с 1-го, как обычно. Надеемся, за это время свёкла добавит массу, а заготовленный объём позволит работать до Нового года".

Есть другие проблемы

По словам Осипа Дапиро, сейчас есть и другие проблемы, которые предприятие старается решить. Речь идёт о сырьевых зонах, где выращивается сахарная свёкла для переработки.

«Минская область в целом сокращает посевы сахарной свёклы и расширяет площади зерновых культур. Это связано с тем, что около Пуховичей строится крупный комплекс, который будет производить комбикорма для всей страны, и ему для полной загрузки нужно больше зерна».

Как объяснил Осип Дапиро, предприятию приходится искать новые сырьевые зоны в других областях, в основном в Могилёвской. «Но для комбината это дополнительные расходы, потому что из-за больших расстояний затраты на доставку свёклы вырастают. Кроме того, увеличились и расценки на доставку железнодорожным транспортом — примерно на 30%. Получается, что, кроме неурожая сахарной свёклы, на предприятие дополнительно накладывается проблема подорожа­ния доставки сырья, — рассказал Осип Дапиро. — Тем не менее за счёт более эффективной и качественной переработки мы всё равно постараемся добиться того, чтобы себестоимость слуцкого сахара была не выше, чем у остальных сахар­ных заводов страны.

И в дальнейшем, несмотря на вышеуказанные сложности комбината, предприятие будет заниматься расширением сырьевой зоны, чтобы сырья у нас было больше, чем у других сахарных заводов. И комбинат имел возможности производить больше продукции и добиваться экономического эффекта за счёт более эффективной реализации сахара за рубеж, в частности в Китай, куда, кроме слуцкого комбината, никто из белорусских заводов не поставляет".