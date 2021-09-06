В Солигорске погибла годовалая девочка. Мать оставила её одну с трехлётним братом

В субботу, 4 сентября, в детской кроватке была обнаружена мёртвая годовалая девочка. В момент трагедии малышка находилась в квартире одна с трёхлетним братом, который был увлечён мобильным телефоном. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Около 18.00 мама детей ушла в магазин, а также провожать своего сожителя. Когда она вернулась, то обнаружила тело дочки без признаков жизни. Ребёнок находился в углу между страховочной сеткой и краем кроватки.

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По факту гибели ребёнка Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следует отметить, что семья находится в социально опасном положении.