В Солигорске строят большой торговый центр. Что в нём будет

В Солигорске строят многофункциональный торгово-развлекательный комплекс. Раньше на этом месте находилась парковочная площадка рынка «Октябрьский». О том, как продвигается строительство объекта и какими сервисами новый ТРЦ порадует солигорчан, пишет МЛЫН.BY.

В настоящий момент ведётся работа по устройству монолитного железобетонного каркаса, каменной кладки, устройству инженерных сетей, а также благоустройству. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию — май 2022 года.

Уже известно, что новый ТРЦ будет трёхэтажным, площадь объекта составит 17 тысяч кв. м. На первом этаже разместится торговый зал одного из крупных ритейлеров, а также торговые помещения розничной торговли. Второй этаж станет территорией фудкорта. На третьем — будет кинотеатр. Кинотеатр будет состоять из 5-ти современных кинозалов. Откроется современный ресторан и просторный фудкорт. Около 1000 кв. м выделяется для зоны развлечений разных возрастов. В ТЦ планируется ежемесячно проводить семейные мероприятия. Как будет называться ТЦ, пока неизвестно.