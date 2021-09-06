«Сегодня ему 30. Могло бы быть». На СТВ показали сюжет о случчанине, который сжигал стариков заживо

В воскресенье, 5 сентября, на телеканале СТВ впервые показали ролик о том, как жители Слуцкого района сжигали заживо стариков.

Работали они по следующей схеме: наведывались к слабым и одиноким в день пенсии, отбирали деньги и убивали. Так погибли два старика из Слуцкого и Копыльского районов, которые прошли войну. Чтобы замести следы, убийцы поджигали дом вместе с жертвами.

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Как рассказал Игорь Масляк, заместитель начальника следственного управления УСК Беларуси по Минской области, мужчины открывали газовый вентиль, перерезали шланг, по которому идёт газ, обливали бензином внутри, поджигали и уходили.

Выйдя из дома, подельник основного обвиняемого вызывал по телефону пожарную службу, «скорую» и милицию. А основной фигурант возвращался к месту преступления, разбивал окно и прилюдно, при всех пожарных, начинал якобы оказывать помощь.

Когда мужчины планировали провернуть подобное с 89-летней бабушкой из соседней деревни, та успела набрать 102.

«Потом зачинщик убийств (Виктор Скрундик. - Прим. ред.), хвалился перед сокамерниками, что на его совести не одна смерть.

Сегодня (5 сентября. - Прим.ред.) ему 30. Могло бы быть. Первый смертный приговор в 2021 году", — пишет СТВ.

Напомним,

одного из обвиняемых, Виктора Скрундика , приговорили к смертной казни (расстрел).

, к смертной казни (расстрел). Двух других — Валентина Бушнина и Виталия Мятежа — к 18 и 22 годам колонии соответственно.

— к 18 и 22 годам колонии соответственно. Ещё один мужчина, Сергей Захарченя, проходил по делу только за совершённую кражу. Он получил год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка, но не менее 1 базовой величины ежемесячно.