Рапсовое масло теперь везде… Жители Слуцка его попробовали (рассказ Александра Бранкевича)

В последнее время случчане заметили на улицах города билборды с рекламой рапсового масла, которое обещает обилие ненасыщенных жирных кислот. Жители обратили внимание, что на полках магазинов его стало гораздо больше.

На своей странице во «ВКонтакте» «Кур'ер» поинтересовался у читателей, используют ли они рапсовое масло в пищу. Большинство (более 70%) ответило, что не пробовали и не собираются.

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О пользе рапсового масла и что о нём говорят жители Слуцка, смотрите в нашем сюжете.

Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв