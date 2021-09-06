В Слуцке пропала 76-летняя женщина (фото, ориентировка)

На выходных в нашу группу «Слуцкий Курьер» во «ВКонтакте» пришло сообщение от читателя: пропала 76-летняя жительница Слуцка. Вечером 1 сентября она ушла из дома и не вернулась.
Приметы: на вид 76 лет, рост около 163 см; плотного телосложения; глаза голубые; волосы русые.
Была одета: платок синего цвета в белый горох, юбка чёрная, коричневые мокасины, верхняя одежда устанавливается.
Особые приметы: косоглазие, носит очки.
Женщина страдает сахарным диабетом и потерей памяти.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Гришук М. А., просьба сообщить по телефонам:
- ПСО «Ангел» г. Солигорск — г. Слуцк (8029) 677 88 82, (8033) 603 88 82.
- ПСО «Ангел» г. Минск (8033) 666 60 33, (8033) 666 68 56
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