В Слуцке пропала 76-летняя женщина (фото, ориентировка)

На выходных в нашу группу «Слуцкий Курьер» во «ВКонтакте» пришло сообщение от читателя: пропала 76-летняя жительница Слуцка. Вечером 1 сентября она ушла из дома и не вернулась.

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Приметы: на вид 76 лет, рост около 163 см; плотного телосложения; глаза голубые; волосы русые.

Была одета: платок синего цвета в белый горох, юбка чёрная, коричневые мокасины, верхняя одежда устанавливается.

Особые приметы: косоглазие, носит очки.

Женщина страдает сахарным диабетом и потерей памяти.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Гришук М. А., просьба сообщить по телефонам: