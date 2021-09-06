Ловушка «бедных». Какие подводные камни могут ожидать белорусов с низкими официальными доходами

Белорусов может ждать «ловушка бедных». Налоговые органы заинтересовались доходами физлиц. Под подозрение могут попасть те, кто на бумагах зарабатывают мало, но при этом покупают недвижимость, дорогие автомобили, держат на банковских счетах крупные депозиты. О том, какие подводные камни могут ожидать белорусов с низкими официальными доходами, рассказала Наталья Лапука, директор Центра поддержки предпринимательства ООО «ГудФайл», пишет «Вечерний Брест».

Налоговая проверяет доходы физических лиц за десять лет

Превышение расходов над доходами берётся за период с 2011 по 2021 год. Даже если человек получил деньги, например, в дар, он может об этом не вспомнить и уж тем более не подтвердит. А налоговая знает всё, ну или почти всё.

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Проверка доходов оформляется в расчёт и предоставляется физлицу. Самые главные выводы в расчёте — это превышение расходов над доходами. И этот документ — основа для требования предоставить декларацию о доходах и имуществе. Для получения информации налоговая инспекция запрашивает данные из базы тунеядцев, БТИ, ГАИ, таможенных органов, учитываются оплаченные телефонные разговоры, рассрочки. Анонимные сообщения тоже рассматриваются.

Как понять, что вы можете попасть в «ловушку бедности»?

При анализе данных, полученных из перечисленных источников, всегда учитывается величина бюджета прожиточного минимума — то минимальное количество бытовых расходов, без которых человек не сможет существовать. Он устанавливается государством и регулярно пересматривается. Сегодня это 283,46 рубля в месяц.

Для того чтобы считаться нетунеядцем, достаточно работать хотя бы на полставки. При этом работодатель может вам платить 200 рублей до уплаты налогов и не будет тем самым нарушать закон, потому что минимальная зарплата на ставку составляет 400 рублей. Однако вы этой суммой не сможете обеспечить базовые потребности.

Какой вывод делает проверяющий из налоговой инспекции? Что где-то вы нашли средства, чтобы обеспечить себя базовым минимумом, сверх этого достали денег на рассрочку, телефонные переговоры, покупку авто и так далее.

Эта разница между вашим официальным доходом и посчитанным расходом облагается налогом для физлиц в размере 16%.

Если вы работаете как ИП, самозанятый, в агротуризме и исправно платите налог

Для индивидуального предпринимателя, который работает на едином налоге, за доход физлица будет браться сумма налога, умноженная на десять.

Для тех, кто трудится на подоходном налоге, сумма, которая осталась после его уплаты, была снята со счёта ИП как «доход предпринимателя» или переведена на личный расчётный счёт. Если это меньше БПМ, вы снова попадаете в поле зрения налоговой инспекции.

Приём платы пластиковыми картами

Довольно часто предприниматели или самозанятые, работающие онлайн или офлайн, для удобства клиентов предлагают перевести деньги на карту. Если это личная карта человека, то налоговая может посчитать это доходом физического лица, с которого нужно уплатить 16%.

При перечислении на карту ИП или корпоративную суммы будут считаться как доход ИП. Для человека разницы нет, а вот для налоговой — принципиальная, потому что у человека-физического лица и ИП разные учётные номера налогоплательщика. Совпадает он только у самозанятых и ремесленников.

Это наиболее распространённые примеры подобных ловушек, каждый случай всегда индивидуальный, а единого решения нет.