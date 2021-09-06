Лайфхак. В Госпогранкомитете рассказали, как выезжать за границу наземным транспортом чаще чем раз в 3 месяца

Недавно белорусам разрешили выезжать за границу наземным транспортом раз в три месяца, а не раз в полгода. В Госпогранкомитете рассказали, как можно ездить за рубеж чаще.

В Госпогранкомитете поясняют, что с 4 сентября выезд из страны наземным транспортом возможен для граждан Беларуси один раз в три месяца по каждому из следующих оснований:

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учёба в иностранном государстве;

наличие действительного документа, подтверждающего право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве;

трудовая деятельность в иностранном государстве.

Например: «Гражданин 1 августа выехал на учёбу, а 2 августа вернулся в Беларусь (следующий раз на учёбу — только через три месяца после 1 августа). 3 августа этот же гражданин может выехать на работу (следующий раз на работу — только через 3 месяца после 3 августа), а также основанием является действительный документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве».

Проще говоря, можно выезжать по каждому из оснований, но следующий раз по нему можно будет отправиться за границу через 3 месяца.

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