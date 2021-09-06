Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

6 сентября с 8.30 до 13.00 по адресам:

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ул. Центральная № 2−10 (чётные);

ул. Первомайская № 3−35, 37, 38, 40−44 (чётные);

ул. Садовая № 1−9, 11−18, 22−26 (чётные);

ул. Зелёная № 10;

ул. Майская № 9, 13;

ул. Новосадовая № 1, 3−7, 10−14, 16−54 (чётные).

8 сентября с 8.30 до 16.30 по адресам:

ул. Виленская № 78−104 (чётные);

ул. Западная № 1−13 (нечётные);

ул. Красногвардейская № 20−23;

1-й пер. Красногвардейский № 2;

проезд Виленский № 1−19 (нечётные);

пер. К. Либкнехта № 1;

ул. Старобинская № 1−9, 11−20;

ул. Майский Посад № 18, 18а, 27а, 29, 31−44, 46;

ул. Вокзальная № 16−20 (чётные).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.