На этой неделе отметим Международный день красоты и Международный день грамотности. А также вспомним, когда в нашем городе установили памятник слуцкому ткачу, кто создал пресловутый гранёный стакан и другое. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

6 сентября 2013 года был установлен памятник слуцкому ткачу возле здания РУП «Слуцкие пояса». Автор — белорусский скульптор Сергей Гумилевский.

Реклама

7 сентября — День рассказывания историй о летних путешествиях. Осень — пора первых капризных проявлений природы, когда начинаются дожди, падает листва с деревьев и у многих начинается депрессивный синдром отказа возвращения в рабочее состояние. Положительные воспоминания помогают вывести человека из депрессии, способствуют быстрейшему выздоровлению и активизируют иммунную систему по простому принципу повторения.

8 сентября — Международный день грамотности. Он был учреждён ЮНЕСКО в 1966 году. В мире проживают 750 млн взрослых (из них 102 млн молодых людей 15−24 лет), которым не хватает базовых навыков грамотности. Шесть из десяти детей и подростков (617 млн) не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счёта. Примерно 267 млн детей не посещают школу.

9 сентября — Международный день красоты. Первый в истории конкурс красоты прошёл в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951-го. 20 век стал революционным в сфере косметологии. Далеко не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого пола с классическими параметрами 90−60−90. Жюри выделяют особ, наделённых неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида.

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств. В 2021 году событие отмечают 19-й раз. Своим возникновением обязан психиатрам Эрвину Рингелу и Норману Фарберу. Психологи уверены, что большинство суицидальных попыток можно пресечь, если бы в сознании людей не было негативного восприятия психологов.

10 сентября 2011-го в районной центральной библиотеке Слуцка презентовали факсимильное издание Слуцкого Евангелия.

11 сентября — День рождения гранёного стакана. «Создательницей» данного изделия является скульптор-монументалист Вера Мухина, которая заведовала мастерской художественного стекла в Ленинграде. 11 сентября 1943 года на Гусь-Хрустальном стекольном заводе был выпущен первый советский стакан. Удобная форма сосуда позволяла мыть его в посудомоечной машине, а прочность изделия позволила использовать его не только в общественных столовых и ресторанах, но и на железной дороге, и в автоматах с газировкой. В него помещается ровно треть пол-литровой бутылки, если наливать до ободка.

12 сентября — День сотрудника органов предварительного следствия в Беларуси. Именно в этот день в 2011 году был образован Следственный комитет Республики Беларусь.