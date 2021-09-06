Марию Колесникову и Максима Знака признали виновными. Им дали 11 и 10 лет

Минский областной суд признал Марию Колесникову и Максима Знака виновными. Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, пишет телеграм-канал БЕЛТА.

Марию Колесникову приговорили к 11 годам, а Максима Знака — к 10 годам колонии.

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Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего, Знак — усиленного режима.

Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 361, ч.1 ст.361−1 УК.

КОНТЕКСТ. Уголовное дело по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака начали рассматривать 4 августа в Минском областном суде в закрытом режиме.

Максима Знака, юриста штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, задержали 9 сентября 2020 года. Его заключили под стражу, а в мае этого года предъявили окончательное обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети Интернет).

Марию Колесникову задержали в сентябре 2020-го на белорусско-украинской границе. 16 сентября ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК.

Также Колесникова и Знак проходят по ч. 1 ст. 357 УК — «Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путём». Такое деяние в случае обвинительного приговора наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Ещё одно обвинение — по ч. 1 ст. 361−1 УК («Создание экстремистского формирования либо участие в нём»). Санкция статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трёх до семи лет.