За вред государству и нацбезопасности в Беларуси будут лишать пенсий за особые заслуги. Кого это коснётся

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Фото: Алесь Достанко

В нашей стране кроме пенсий по возрасту, инвалидности и за выслугу лет также есть пенсии за особые заслуги. Теперь их можно лишиться, если совершить преступления и деяния, которые наносят вред государственным интересам, нацбезопасности. Новшества коснутся в том числе экс-чиновников, некоторых многодетных матерей и спортсменов. Постановление Совета Министров, которое регулирует условия получения пенсий за особые заслуги, опубликовано на Национальном правовом портале.

Получить пенсию за особые заслуги могут:

  • Бывшие чиновники, которые занимали высшие госдолжности,
  • члены правительства,
  • председатели облисполкомов и Мингорисполкома,
  • матери девяти и более детей и награждённые одной из госнаград за материнство (орденом Матери, медалью «Медаль материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Мать-героиня»),
  • белорусы, у которых есть три и больше орденов,
  • победители и призёры Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр,
  • чемпионы мира и Европы.

За что могут лишить пенсий за особые заслуги

  • Совершение преступления,
  • лишение госнаград,
  • недостоверные или необоснованные данные, по которым назначили такую пенсию,
  • преступления и деяния, которые наносят вред государственным интересам, нацбезопасности.

Новшества вступают в силу после официального опубликования документа, то есть с 3 сентября.

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