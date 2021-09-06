За вред государству и нацбезопасности в Беларуси будут лишать пенсий за особые заслуги. Кого это коснётся

В нашей стране кроме пенсий по возрасту, инвалидности и за выслугу лет также есть пенсии за особые заслуги. Теперь их можно лишиться, если совершить преступления и деяния, которые наносят вред государственным интересам, нацбезопасности. Новшества коснутся в том числе экс-чиновников, некоторых многодетных матерей и спортсменов. Постановление Совета Министров, которое регулирует условия получения пенсий за особые заслуги, опубликовано на Национальном правовом портале.

Получить пенсию за особые заслуги могут:

Бывшие чиновники, которые занимали высшие госдолжности,

члены правительства,

председатели облисполкомов и Мингорисполкома,

матери девяти и более детей и награждённые одной из госнаград за материнство (орденом Матери, медалью «Медаль материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Мать-героиня»),

белорусы, у которых есть три и больше орденов,

победители и призёры Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр,

чемпионы мира и Европы.

За что могут лишить пенсий за особые заслуги

Совершение преступления,

лишение госнаград,

недостоверные или необоснованные данные, по которым назначили такую пенсию,

преступления и деяния, которые наносят вред государственным интересам, нацбезопасности.

Новшества вступают в силу после официального опубликования документа, то есть с 3 сентября.