За вред государству и нацбезопасности в Беларуси будут лишать пенсий за особые заслуги. Кого это коснётся

В нашей стране кроме пенсий по возрасту, инвалидности и за выслугу лет также есть пенсии за особые заслуги. Теперь их можно лишиться, если совершить преступления и деяния, которые наносят вред государственным интересам, нацбезопасности. Новшества коснутся в том числе экс-чиновников, некоторых многодетных матерей и спортсменов. Постановление Совета Министров, которое регулирует условия получения пенсий за особые заслуги, опубликовано на Национальном правовом портале.
Получить пенсию за особые заслуги могут:
- Бывшие чиновники, которые занимали высшие госдолжности,
- члены правительства,
- председатели облисполкомов и Мингорисполкома,
- матери девяти и более детей и награждённые одной из госнаград за материнство (орденом Матери, медалью «Медаль материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Мать-героиня»),
- белорусы, у которых есть три и больше орденов,
- победители и призёры Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр,
- чемпионы мира и Европы.
За что могут лишить пенсий за особые заслуги
- Совершение преступления,
- лишение госнаград,
- недостоверные или необоснованные данные, по которым назначили такую пенсию,
- преступления и деяния, которые наносят вред государственным интересам, нацбезопасности.
Новшества вступают в силу после официального опубликования документа, то есть с 3 сентября.