Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 30 августа по 5 сентября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя. Островец не свету конец😜 (@katya_pesec)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Скрынников ☆ Слуцк (@alexey_skrynnikov)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 9V (@9_v_13_school)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Protko (@nikita_nikiodas)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Похудение🍜 Спорт🏋️ Lifestyle 😉 (@vladik.fit)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от marina62 (@marinapupkevich)