Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Ольга Паздерина
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 30 августа по 5 сентября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Алексей Скрынников ☆ Слуцк (@alexey_skrynnikov)

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Публикация от carpe diem 🕊 (@tatca92)

 

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Публикация от 9V (@9_v_13_school)

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Публикация от Nikita Protko (@nikita_nikiodas)

 

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Публикация от Похудение🍜 Спорт🏋️ Lifestyle 😉 (@vladik.fit)

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Публикация от Анатолий Трэшмен (@a_trashman)

 

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Публикация от SVDiecast (@svdiecastcollection)

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Публикация от marina62 (@marinapupkevich)

 

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Публикация от Алина Шелегович (@alinashelegovich)