За 7 месяцев в Слуцком районе зафиксированы 3 смертельных случая отравления суррогатным алкоголем. Александр Цось, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД, рассказал о проведении антиалкогольной кампании в Слуцком районе.

Вот один из фактов: 16 апреля этого года на улице в Слуцке был обнаружен труп гражданина И., который был доставлен в морг. Там установлено, что смерть наступила от острого отравления этиловым спиртом. Содержание алкоголя составило 5,8 промилле.

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Незаконный оборот алкогольной продукции

За 7 месяцев из нелегального оборота изъято 334,05 литра спиртосодержащей жидкости, в том числе:

7,5 литра самогона,

288 литров самогонной браги,

38,55 литра спирта,

уничтожено 5 самогонных аппаратов.

К административной ответственности привлечены 287 человек. Предупреждение с освобождением от административной ответственности, за правонарушения по ст. 19.3 КоАП — вынесено 979 раз.

Для принудительного лечения от алкоголизма в лечебно-трудовые профилактории направлен 31 гражданин.