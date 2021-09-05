У Капылі 5 верасня праходзіць Дзень беларускага пісьменства. Фотафакт

Алеся Белая
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У Капылі 5 верасня праходзіць Дзень беларускага пісьменства. Фотафакт
Фота: Алеся Белая

У нядзелю, 5 верасня, у Капылі адбываецца рэспубліканскае свята — Дзень беларускага пісьменства. Рэпартаж з месца падзей — хутка на сайце «Кур'ера».

У Капылі 5 верасня праходзіць Дзень беларускага пісьменства. Фотафакт

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У Капылі 5 верасня праходзіць Дзень беларускага пісьменства. Фотафакт