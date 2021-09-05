В субботу, 4 сентября, кадеты 3-го курса Минского областного кадетского училища проводили свой увольнительный день в Слуцке. Корреспондент «Кур'ера» прогулялся по городу вместе с ребятами.

Большинство кадетов группы из разных городов Минской области, поэтому маршрут следования пролегал через центр города. Фотографии: Алексей Скрынников
Кадеты прогулялись от Дома культуры до краеведческого музея
Для кадетов увольнительный — это возможность отдохнуть от учёбы и пройтись по городу

Ребята захотели посетить и универмаг «Слуцк», так как некоторым нужно было докупить канцелярские товары для учёбы
Все кадеты надели маски перед посещением универмага
Одним из самых востребованных отделов у кадетов стал отдел с канцелярскими товарами

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Даниил Сильванович: «Для меня это первый увольнительный. Я сам из города Вилейка, он намного меньше, чем Слуцк. В Слуцке мне нравится ходить на спортивные площадки и заниматься спортом. Перед поступлением делал выбор между 11 классом и кадетским училищем, решил выбрать второй вариант»
Матвей Шевчук: «Я из Логойска. Слуцк — красивый город, он намного больше Логойска, и, соответственно, здесь больше возможностей. Думал поступать на что-то, связанное с информатикой, но решил связать свою жизнь с кадетством»
После универмага кадеты сфотографировались у краеведческого музея
С покупками кадеты возвращаются в сторону училища