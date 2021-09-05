Происшествия на выходных: девочка пропала и на следующий день нашлась

В Минске 4 сентября пропала 9-летняя Валерия Середа. Её разыскивала милиция, ориентировку опубликовали СМИ. На следующий день Валерию нашли. Оказалось, что девочка осталась ночевать у подруги, не предупредив родителей. Onliner

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В Лепеле «Мерседес» опрокинулся набок и придавил руку человеку

Ночью 4 сентября в Лепеле случилась авария. «Мерседес» опрокинулся набок и придавил руку пассажирке. Спасатели гидравлическим инструментом приподняли кузов, через багажное отделение достали пострадавшую и передали медикам. Её увезли в больницу. Другая женщина, водитель, не пострадала. Она выбралась из машины до приезда спасателей. МЧС

В Минске женщина застряла головой в перилах

Мужчина погиб в горящем вагончике в Поставском районе

Вечером 3 сентября в Минске пьяная женщина упала на лестнице и застряла головой в перилах. Спасатели руками разжали прутья перил, освободили пострадавшую и передали её «скорой». Женщину госпитализировали.

В агрогородке Андроны Поставского района в ночь на 5 сентября загорелись вагончик, машина и ангар на территории ОАО «Курополье-агро». В вагончике спасатели нашли погибшего мужчину 1963 года рождения. Вагончик и салон автомобиля полностью сгорели, в ангаре повреждена кровля. МЧС

В Минске машина разбилась о столб, но водитель не пострадал

В ночь с субботы на воскресенье в Минске «БМВ» врезалась в столб и разбилась. Машина получила серьёзные повреждения, но водитель, по его словам, не пострадал. Он не планирует восстанавливать автомобиль.