5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Накануне этой даты «Кур'ер» собрал несколько способов, как можно стать благотворителем и помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Помогать просто. Иногда это можно сделать даже не выходя из дома. Выбираете любой удобный и приемлемый для вас вариант — и творите добро. Маленькой помощи не бывает.

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1. Стать волонтёром Красного Креста

Помочь благотворительной организации вы можете разными способами.

Первый — стать волонтёром и участвовать в различных программах помощи.

Второй способ — передать одежду в Красный Крест. То, что не нужно вам, может оказаться нужным для других.

И третий способ — перевести пожертвования.

Подробную информацию вы можете узнать на сайте redcross.by или по телефону (8 1 795) 5 81 51.

Слуцкая районная организация Белорусского Общества Красного Креста находится по адресу: ул. М. Богдановича, 5.

2. Стать донором крови

Сдать кровь можно на станции переливания в Слуцкой ЦРБ. Записаться на донацию можно в понедельник, четверг по телефону (8 1 795) 7 17 48 c 13.30 до 15.30. Или прийти лично во вторник, пятницу в кабинет № 3 с 9 до 11 часов. Вы не только поможете другим, сдав кровь, но и заработаете более 100 рублей.

3. Помочь детям через фонды

Есть много различных сайтов с информацией о детях, которым нужна помощь. Например, chance.by (Международный благотворительный фонд помощи детям), unihelp.by (Международная благотворительная организация). Перевести посильную для вас сумму в помощь больным детям можно сразу на сайте.

4. Купить товар добра

В некоторых магазинах, в том числе в Слуцке, можно купить товар, и вырученные с него деньги пойдут на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Например, такие товары можно приобрести в слуцком «Виталюре» и «5 элементе». В Минске такие акции часто устраивает «МакДональдс».

5. Помочь бездомным животным

В Слуцке достаточно животных, которые нуждаются в питании, лечении, доме. В нашем городе несколько волонтёров, которые занимаются передержками, лечением собак и кошек. Вы можете подключиться к ним и помочь.

Телефоны волонтёров: (8 029) 667 57 81 (Анастасия Туровец), (8 029) 184 81 61 (Валентина Аний).

6. Подписать на «Кур'ер»

Многие люди пожилого возраста не могут выписать газету — не позволяют финансы. Если вы хотите сделать хорошее дело и подписать одного или нескольких пенсионеров на «Кур'ер», приходите в редакционный отдел по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128. В будние дни с 9 до 17 часов (13.00−13.30 — обед).

В ТЕМУ. Топ-4 способа выписать газету «Кур'ер». Это очень просто

7. Принести крышечки в «Кур'ер»

Уже три года «Кур'ер» является пунктом сбора крышек проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». За это время в редакцию принесли крышки сотни людей. Собранный пластик мы отвозим в пункт сбора в Минск. Далее крышки сдают на перерабатывающий завод в России. Вырученные за них деньги идут на адресную помощь детям. С прошлого года мы фиксируем имена благотворителей на сайте kurjer.info.

Приносите крышки в будние дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов).

8. Присоединиться к акциям «Кур'ера»

Газета «Кур'ер» много лет организует и проводит благотворительные акции, праздники для детей. И много-много чего ещё интересного и полезного. Поэтому если у вас есть идеи — звоните: (8 033) 318 99 30 (Виктория Капская).