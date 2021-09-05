Система QR-кодов в Китае. Как развивались цифровые ковид-сервисы в этой стране

В Китае с самого начала пандемии работает система QR-кодов. О том, как развивались цифровые ковид-сервисы в этой стране, написал пользователь сайта VC.RU.

Если китаец/иностранец привёз ковид, весь жилой подъезд уходит на двухнедельный карантин. И так до отрицательного результата. WeChat в основе всего. Да, вы наверняка знаете, что в Китае он есть у каждого китайца. И QR-коды тоже встроили туда. В китайских медиа люди без маски подвергаются остракизму. И это работает: китайцы смотрят как на фриков на таких людей. Нельзя загрузить ПЦР-тест в приложение самостоятельно. Это защита от фейковых тестов. Китайский QR-код динамичный. Человек обязан чекиниться везде. Если вы побывали в опасном месте, придёт уведомление с рекомендацией в течение 72 часов сдать ПЦР-тест.

Если закрыть глаза на методы и на то, что правительство следит за каждым шагом китайца, всё прямо отлажено. Поэтому в Китае всё работает ещё с мая 2020 года — школы, офисы, ТЦ, кинотеатры, спортзалы. Только носи маску и не забывай везде чекиниться.