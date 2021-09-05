Мужчина отсудил у бара $ 5,5 миллиона за то, что ему позволили напиться и подраться

Дэниел Ролз из Техаса отсудил у гриль-бара La Fogata 5,5 миллиона долларов после того, как напился там и подрался на парковке с другим посетителем — Робертом Хенриксоном. Ролз получил травму головы и обвинил во всём персонал. Он считает: бармен должен понимать, когда гость уже пьян, и не наливать ему — иначе он попадёт в неприятности, пишет Daily mail.

Лурдес Галиндо, владелица гриль-бара, не пришла на заседание суда и никак не отреагировала на иск Ролза. Поэтому он был удовлетворён по умолчанию. У ответчицы есть 30 дней на обжалование решения.

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Дэниела Ролза ранее неоднократно арестовывали за пьянство в общественном месте. В исправительном учреждении он попался на хранении запрещённых веществ.