Любой житель города Фрибура (Швейцария) в день своего 100-летия имеет право получить 100 бутылок вина. В этом году счастливой именинницей стала Мария-Антуанетта, которой 5 ноября исполнится 100 лет.

Представитель городских властей Клод Фрейбургхаус рассказал, что в настоящее время готовится вручить жительнице Марии-Антуанетты, которая 5 ноября отметит 100-летний юбилей, 100 бутылок вина.

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Клод Фрейбургхаус отметил, что впервые эта идея пришла в голову властям в 2000 году. Тогда 100-летним жителям Фрейбургхауса предлагали бесплатное кресло в качестве замены вина, но к 2015 году производители кресла отказались от этого из-за маленького спроса.

Теперь старикам, которые отказываются от вина, предлагают благотворительное пожертвование или ваучер. Его они могут использовать в местных магазинах и купить всё, что они пожелают. Однако чаще всего 100-летние юбиляры выбирают вино.