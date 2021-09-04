Местность, на которой состоялась битва Петра I со шведами… Как выглядит слуцкая деревня Горки (фото)

«Кур'ер» решил начать эту осень с маленького путешествия в Горки, что в 11 км от Слуцка. Здесь уже мало жителей (зимой несколько жилых домов на улицу), давно закрыт магазин, а для того, чтобы выехать в город, нужно идти до остановки в Квасыничах.

Мы спросили у местной жительницы, откуда у деревни такое название. Она рассказала, что на этой местности состоялась битва Петра I со шведами. Было захоронено настолько много людей, что образовались горки с мёртвыми телами.

Реклама

Посмотрите, как выглядит деревня с такой грустной историей.