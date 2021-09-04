Эхо недели: День знаний в Слуцке, пересчёт «тунеядцев» и задержание бригадира в Карелии

На этой неделе в Слуцке дети и родители пошли в школу. Власти пересчитали «тунеядцев» и будут брать с них «по полной» за газ, отопление и горячую воду. Бригадир рабочих из Слуцка и Солигорска, которые отравились в Карелии, был задержан.

В городе и районе

Утром во вторник, 31 августа, в Слуцке прошла сильная гроза с ливнем. Вот, что она натворила .

. Возле кафе «Вояж» на пересечении трассы Р23 с улицей Энергетиков установили новые светофоры. До конца года их должны включить.

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Возле средней школы № 9 начали делать тротуар на улице Гагарина от перекрёстка до «лежачего полицейского».

на улице Гагарина от перекрёстка до «лежачего полицейского». В Слуцке привились 13,52% взрослых. Лучший показатель в области — в Старых Дорогах: там вакцинировались 20,56% взрослого населения. Речь идёт о полном курсе вакцинации.

13,52% взрослых. Лучший показатель в области — в Старых Дорогах: там вакцинировались 20,56% взрослого населения. Речь идёт о полном курсе вакцинации. Здание бывшей фильмобазы в 12-м городке переделывают под магазины. И там, возможно, будет аптека.

под магазины. И там, возможно, будет аптека. С аукциона продают два недостроенных частных дома в Слуцке. Начальная цена — около $ 6500 и $ 11 400.

Начался учебный год

В понедельник, 30 августа, перед началом нового учебного года в городском Доме культуры на ежегодную конференцию собрались педагоги Слуцкого района. Вот, кто туда пришёл. Вот, кого и чем наградили. А вот, что сказал в приветственной речи председатель Слуцкого райисполкома. В среду утром в слуцких школах прошли торжественные линейки ко Дню знаний. «Кур'ер» побывал на некоторых из них. Смотрите фотографии из школ:

А вот фотографии, которые случчане выложили в Instagram.

Люди

Политика и экономика

Когда случчанинубыло 10 лет, его сбила машина. Из-за тяжёлых травм он передвигался ползком и на коляске. Сейчас молодому человеку 25 лет. Он ходит на костылях, работает программистом,и плаванием, стал кандидатом в мастера спорта по большому теннису.

В понедельник, 30 августа, экономический суд в Минске открыл дело о банкротстве ООО «Торговый дом „Радуга-свет“». Теперь случчане, которые ещё числятся там на работе, могут либо ждать увольнения и пособий неизвестно сколько времени, либо уволиться по соглашению сторон без права на выходное пособие.

В Беларуси обновилась база граждан, не занятых в экономике. В списки внесли тех, кто не сумел подтвердить свою занятость за 2-й квартал (апрель, май, июнь) 2021 года. С «тунеядцев», у которых есть в собственности жильё, будут взимать плату по полным тарифам за газоснабжение, отопление и горячую воду.

С 1 сентября подняли трудовые пенсии. Кто получит прибавку и какую — смотрите здесь. А с 2022 года пенсии будут рассчитываться по-новому.

Происшествия

Задержали бригадира белорусских рабочих, которые отравились суррогатным алкоголем в Карелии. Считается, что он передал своей бригаде алкоголь.

бригадира белорусских рабочих, которые суррогатным алкоголем в Карелии. Считается, что он передал своей бригаде алкоголь. В Слуцке на улице Максима Богдановича 3 сентября загорелся частный дом. Как сообщили очевидцы, сначала пошёл дым, а через 3 минуты поднялось пламя. Вот, что осталось от здания после того, как огонь потушили.

В Минске задержали синего мужчину. Он был загримирован под жителя планеты Пандора из фильма «Аватар» и ехал пьяным за рулём.

Суд в Слуцке приговорил отца 5-х детей к одному году лишения свободы в колонии общего режима за сопротивление милиционерам с применением насилия и угрозой его применения. При этом прокурор запрашивал менее строгое наказание.

Почитать и посмотреть

Александр Бранкевич специально для «Кур'ера» сходил на «колхозный» рынок в Слуцке (где продают цыплят, комбикорм и прочее) и пообщался с продавцами.

Почитайте историю свадебного платья, которому 66 лет и которое до сих пор можно носить.