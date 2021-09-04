Случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:

  • Цены на обеды в школах
  • Дорога из тротуарной плитки
  • Молния и ливень
  • Причины мора
  • Сгорел дом
  • Меньше уголовных преступлений
  • Праздник в Копыле
  • Необычный вопрос

Видео: Алесь Достанко

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